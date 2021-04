MacBook Pro mit neuem XDR-Display soll zweite Hälfte 2021 kommen

Jüngst hat Apple seine erstes iPad mit XDR-Display vorgestellt, noch in diesem Jahr sollen auch die ersten MacBooks mit dem leuchtstarken Bildschirm auf Basis der Mini-LED-Technik auf den Markt kommen.

In der zweiten Jahreshälfte 2021 soll das MacBook Pro in 14 und 16 Zoll ein verbessertes XDR-Display erhalten, schreibt MacRumors mit Verweis auf das taiwanische Beratungsunternehmen TrendForce. "XDR" steht in diesem Fall für "Extreme Dynamic Range", also für einen extrem hohen Kontrastbereich.

Mini-LED sorgt für hohe Kontraste

Auf seinem "Spring Loaded"-Event hat Apple jüngst das neue iPad Pro vorgestellt, das in der 12,9-Zoll-Ausführung ebenso ein XDR-Display auf Basis der Mini-LED-Technik enthält. Unzählige Mini-LEDs leuchten im Hintergrund, womit das iPad Pro eine maximale Spitzenhelligkeit von 1.600 Nits erreicht. Mehr als 10.000 Mini-LEDs sind wiederum in mehr als 2.500 Local-Dimming-Zonen gruppiert. Das Ergebnis: ein hohes Kontrastverhältnis von 1.000.000:1.

MacBook Pro wieder mit HDMI und MagSafe-Ladekabel?

Das neue MacBook Pro wird als Chipsatz einen Apple Silicon integriert haben – womöglich in verbesserter Form als M1X –, außerdem soll der High-End-Laptop in veränderter Optik daherkommen und etwa wieder einen HDMI-Anschluss und einen Speicherkartenslot besitzen. Denkbar ist auch, dass Apple die Touch Bar wieder durch physische Tasten ersetzen wird, ebenso könnte der MagSafe-Ladeanschluss sein Comeback feiern. Dieser sorgt dafür, dass das Netzkabel bei starker Zugbelastung direkt vom MacBook getrennt wird, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Wann genau Apple die neuen MacBooks vorstellen wird, ist noch nicht bekannt. Klar scheint nur, dass die neuen Laptops in der zweiten Jahreshälfte kommen sollen. Dann wird Apple den Übergang von Intel-Prozessoren auf eigene Chips allmählich abgeschlossen haben.