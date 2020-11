MacBooks mit M1-Chip im Teardown: Was ist neu?

Die neuen MacBooks mit M1-Chip sind seit Kurzem im Handel erhältlich und viele Apple-Fans fragen sich nun natürlich, was die Laptops von ihren Intel-Brüdern unterscheidet. Die Reparaturexperten von iFixit haben es mit einem Teardown herausgefunden.

iFixit hat für seine Untersuchung sowohl ein MacBook Air mit M1-Chip als auch ein MacBook Pro mit M1-Chip auseinandergenommen. Die wichtigste und für viele vielleicht überraschende Erkenntnis: Die Benchmark-Rekorde, die in den vergangenen Tagen durch die neuen MacBooks aufgestellt wurden, sind anscheinend wirklich fast allein dem neuen Apple-Chip M1 zuzuschreiben. Abgesehen von diesem zentralen Bauteil unterscheiden sich die neuen MacBooks laut iFixit nämlich praktisch gar nicht von ihren älteren Intel-Brüdern.

Neues MacBook Air ohne Lüfter

So sind die internen Layouts beim MacBook Pro mit Intel und dem MacBook Pro mit M1 quasi identisch. Nach Angaben von iFixit kommt im M1-Modell sogar der exakt gleiche Lüfter wie in der Intel-Variante zum Einsatz, was noch einmal die Effizienz des deutlich leiseren M1-MacBooks unterstreicht. Beim MacBook Air M1 hingegen hat Apple den Lüfter komplett gestrichen und setzt jetzt "nur" noch auf einen Aluminium-Hitzeverteiler. Ebenfalls weggefallen ist der T2-Sicherheitschip, dessen Funktion direkt in den M1 integriert wurde.

Einen Punkt unterstreicht der Teardown von iFixit allerdings deutlich: Die neuen M1-MacBooks sind noch schwerer zugänglich für Upgrades und Reparaturen in Eigenregie.