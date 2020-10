MagSafe für iPhone 12 funktioniert nur mit Apple-Netzteil richtig gut

Mit dem iPhone 12 hat Apple auch das neue Ladezubehör MagSafe eingeführt, dass sich magnetisch mit der Smartphone-Rückseite verbinden lässt. Die 15-Watt-Ladeleistung werden dabei aber anscheinend nur mit dem 20-Watt-Netzteil von Apple erreicht.

In einem YouTube-Video testete Aaron Zollo das MagSafe-Ladegerät in Verbindung mit verschiedenen Netzteilen ... und machte dabei ein paar überraschende Entdeckungen. Das neue Zubehör für Apples iPhone-12-Serie bietet kabelloses Aufladen mit 15 Watt – allerdings nur, wenn am Ende auch das neue 20-Watt-Fast-Charging-Netzteil von Apple in der Steckdose steckt. Dieses wird bekanntlich beim iPhone 12 nicht mehr mitgeliefert, sondern muss extra gekauft werden. Normales Wireless Charging (Qi) erfolgt beim iPhone nur mit 7,5 Watt – das Aufladen via MagSafe bietet also die doppelte Geschwindigkeit.

MagSafe-Ladegerät braucht offenbar spezifisches Energieprofil

Wer beispielsweise das beim iPhone 11 Pro noch mitgelieferte 18-Watt-Netzteil in Verbindung mit MagSafe benutzt, kann beim iPhone 12 nur ein Aufladen mit 13 Watt erwarten. Das 96-Watt-Netzteil von Apple erreicht in Verbindung mit MagSafe sogar nur schlappe 10 Watt. Ähnlich verhält es sich bei Netzteilen von Drittanbietern wie Anker oder Aukey. Hier die Ergebnisse von Zollo in der Übersicht:

Apple 20-Watt-Netzteil: 15 Watt mit MagSafe

Apple 18-Watt-Netzteil: 13 Watt mit MagSafe

Apple 96-Watt-MacBook Pro-Netzteil: 10 Watt mit MagSafe

Anker 30-Watt-PowerPort Atom PD 1: 7,5 bis 10 Watt mit MagSafe

Aukey 65-Watt-Power-Adapter: 8 bis 9 Watt mit MagSafe

Pixel 4/5-Ladegerät: 7,5 bis 9 Watt mit MagSafe

Galaxy Note 20 Ultra Charger: 6 bis 7 Watt mit MagSafe

Offenbar nutzt Apple ein ganz bestimmtes Energieprofil beim MagSafe-Ladegerät, das aktuell nur vom eigenen 20-Watt-Netzteil erreicht wird. Wer also die volle Geschwindigkeit beim Aufladen haben möchte, ist derzeit noch zwingend auf das Zubehör des Herstellers angewiesen. Es ist jedoch durchaus möglich, dass die Drittanbieter in Zukunft neue Netzteile auf den Markt bringen, die für MagSafe optimiert sind.

