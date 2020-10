MagSafe-Teardown enthüllt Innenleben des iPhone-12-Ladegeräts

Die Reparaturseite iFixit hat Apples neues MagSafe-Ladegerät für das iPhone 12 jetzt in einem Teardown auseinandergenommen. Der Blick ins Innere enthüllt aber ein eher unspektakuläres Design.

iFixit hat seinen Teardown des neuen MagSafe-Ladegeräts online gestellt (via MacRumors). Zudem hat Creative Electron eine Röntgenaufnahme des neuen Apple-Zubehörs veröffentlicht. Allzu viel Spektakuläres gibt es aber nicht zu sehen: So ist die verbaute Ladespule zu erkennen, die von rundherum angeordneten Magneten umgeben ist.

Die einzige Öffnung, an die die Reparaturspezialisten herankamen, war die Stelle, an der der weiße Gummikreis auf den Metallrand trifft. Die Verbindung erfolgt über einen wärmeempfindlichen Klebstoff. An der Unterseite der weißen Abdeckung ist ein geätzter Kupferaufkleber angebracht, der zu vier Leitungen führt, die an den Außenseiten angebracht sind. Eine abgeschirmte Leiterplatte befindet sich unter den Ladespulen.

fullscreen Die Röntgenaufnahme zeigt die Ladespule und die Magnete, die in Kreisform positioniert sind. Bild: © Creative Electron 2020

MagSafe-Lader kaum Gemeinsamkeiten mit Apple-Watch-Ladegerät

iFixit hat das neue MagSafe-Ladegerät außerdem mit dem Charger für die Apple Watch verglichen – und dabei überraschend wenig Gemeinsamkeiten entdeckt. Der größte Unterschied betrifft die Magnete an der Außenseite des MagSafe-Ladegeräts, deren Positionierung mit den Magneten in den neuen iPhone-12-Modellen übereinstimmt. Das Apple-Watch-Ladegerät verwendet hingegen nur einen einzigen Magneten in der Mitte, um die Smartwatch auszurichten.

MagSafe-Ladegerät lädt neue iPhones mit 15 Watt

Das neue MagSafe-Ladegerät wurde exklusiv für das neue iPhone 12 entwickelt, um dieses kabelloses mit Energie zu versorgen – und das mit 15 Watt statt der sonst üblichen 7,5 Watt. Das Besondere daran: Das iPhone richtet sich dank der Magnete automatisch korrekt auf dem Wireless Charger aus, ein Verrutschen somit nahezu ausgeschlossen. Das MagSafe-Ladegerät funktioniert auch mit älteren Wireless-Charging-fähigen iPhones, dann aber ohne automatische Ausrichtung und mit geringerer Ladegeschwindigkeit.

