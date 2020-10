Microsoft präsentiert stärkeres Surface Pro X und Surface Laptop Go

Das neue Modell des Windows-Tablets Surface Pro X und der günstige Surface Laptop Go sind jetzt offiziell. Das Surface Pro X behält den Namen des Vorgängers, der weiterhin angeboten wird, bekommt aber einen neuen Prozessor. Der Surface Laptop Go ist ab einem Preis von 600 Euro erhältlich.

Das neue Surface Pro X ergänzt das bestehende Modell und behält sogar dessen Namen bei. Wer eine Ausstattungsvariante des Surface Pro X mit 16 GB Arbeitsspeicher für einen Preis ab 1.660 Euro kauft, bekommt ein Exemplar mit dem neuen Prozessor Microsoft SQ2 statt SQ1. Auch der neue Chip verzichtet auf ein 5G-Modem, es bleibt also bei LTE. Zur Farbe Schwarz gesellt sich Platin. Ebenfalls neu sind drei Farbvarianten für das Signature Keyboard mit Slim Pen, namentlich Platin, Eisblau und Mohnrot.

fullscreen Das Surface Pro X behält sein Design bei. Bild: © Microsoft 2020

Surface Laptop Go für den Einstieg

Der Surface Laptop Go hingegen ist ein vollkommen neues Gerät. Es handelt sich um einen relativ günstigen Laptop mit einem 12,4 Zoll großen Display, das mit 1.536 x 1.024 Pixeln auflöst. Als Prozessor dient ein Intel Core i5 der zehnten Generation und es gibt bis zu 16 GB Arbeitsspeicher sowie bis zu 256 GB Speicher. Die kleinste Ausstattungsvariante für 613,14 Euro (reduzierte Mehrwertsteuer bis Jahresende) begnügt sich mit 4 GB Arbeitsspeicher und einem 64 GB kleinen eMMC-Speicher. Erst die teureren Modelle erhalten SSDs.

Der Laptop hat einen USB-A- und einen USB-C-Port, einen Surface-Konnektor und einen Headset-Anschluss. Die Modelle ab 800 Euro bringen einen Fingerabdruckleser mit und sind in den Farben Platin, Sandstein und Eisblau zu haben, das Einstiegsmodell nur in Platin. Die neuen Surface-Pro-X-Modelle und der Surface Laptop Go können ab dem 20. November erworben werden.