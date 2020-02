Microsoft: Sicherheitspatches und Windows-Update sorgen für Probleme

So löschst Du ein Windows-Update

Um ein Update in Windows 10 zu entfernen, gehst Du in die Einstellungen und gibst dort in der Suche "Updateverlauf" ein. Wähle anschließend den Punkt "Updateverlauf anzeigen" aus. In dem neuen Fenster klickst Du ganz oben auf "Updates deinstallieren". Dies öffnet ein weiteres Fenster, in dem Du das Update, welches Du deinstallieren möchtest, auswählen kannst.