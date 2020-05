Microsoft Surface Go 2 & Surface Book 3 vorgestellt: Das können sie

Apple präsentierte jüngst sein neues MacBook Pro 13, jetzt zieht Microsoft nach – und stellt das neue Surface Book 3 und Surface Go 2 vor. Wir haben alle Infos zum neuen Line-up.

Microsoft hat die Nachfolger des 2-in-1-Laptops und des Tablets per Pressemitteilung vorgestellt. Der Hersteller bietet das Surface Book 3, das sich wahlweise als Laptop oder Tablet verwenden lässt, in den Bildschirmdiagonalen 13,5 und 15 Zoll und in verschiedenen Konfigurationen an. Das 13,5-Zoll-Basismodell löst mit 3.000 x 2.000 Pixeln auf und erreicht eine Pixeldichte von 267 ppi.

Angetrieben wird das 2-in-1-Gerät von einem Intel Core i5 der zehnten Generation samt Intel Iris Plus Graphics. Entscheiden sich Käufer für die schnellere Intel-Core-i7-Variante, kommt mit der Nvidia Geforce 1650 eine deutlich leistungsstärkere Grafikkarte zum Einsatz. Der Arbeitsspeicher beginnt bei 8 GB und beträgt maximal 32 GB, während der interne Speicher 256 GB, 512 GB oder 1 TB beträgt.

Surface Book 3 mit bis zu 32 GB RAM

Positioniert sich als Arbeitsmaschine: das Surface Book 3.

Das Surface Book 3 mit 15 Zoll verfügt über ein Display mit einer Auflösung von 3.240 x 2.160 Pixeln, womit eine Pixeldichte von 260 ppi erreicht wird. Im Inneren werkelt ein Intel Core i7 der zehnten Generation, wahlweise mit einer Nvidia Geforce GTX 1660 oder einer Nvidia Quadra RTX 3000. Beim Arbeitsspeicher stehen 16 und 32 GB zur Wahl, während als Speicherkapazitäten 256 GB, 512 GB, 1 TB und 2 TB möglich sind.

Anschlussseitig verfügen beide Ausführungen über zweimal USB 3.1, einmal USB-C, einen Kopfhöreranschluss, zwei Surface-Connect-Ports und einen Speicherkartenleser. Beide Varianten sind mit dem Surface Dial für ein produktiveres Arbeiten kompatibel. Eine Windows-Hello-Kamera für die einfache und sichere Identifizierung ist ebenso integriert wie eine 5-Megapixel-Frontkamera für Full-HD-Videos. Auf der Rückseite ist zudem eine 8-MP-Linse untergebracht.

Release zu einem Preis ab 1.799 Euro

Die kleinere Ausführung mit 13,5-Zoll-Display kostet in Deutschland mindestens 1.799 Euro, während die 15-Zoll-Variante bei einem Preis von 2.599 Euro startet. Beide Modelle sind hierzulande in Kürze erhältlich.

Surface Go 2: Das kann der iPad-Konkurrent

Gibt es mit und ohne LTE: das Surface Go 2.

Mit dem Surface Go 2 will Microsoft dem iPad Konkurrenz machen: Das Tablet verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 10,5 Zoll, das Display löst mit 1.920 x 1.080 Pixeln auf und erreicht eine Pixeldichte von 220 ppi. Das Surface Go 2 wird standardmäßig von einem Intel-Pentium-Gold-Prozessor angetrieben, gegen Aufpreis können Käufer auch einen Intel Core m3 der achten Generation wählen. Der Arbeitsspeicher beträgt 4 oder 8 GB, als Speichervarianten stehen 64 und 128 GB zur Verfügung.

Surface Go 2 ab 459 Euro erhältlich

Eine Kamera für die Authentifizierung über Windows Hello ist an Bord, ebenso eine Frontkamera mit 5 MP und eine rückseitige Kamera mit 8 MP – beide zeichnen Videos in Full HD auf. An Anschlüssen bietet das Surface Go 2 einen USB-C- und Surface-Connect-Port sowie einen Kartenleser für Speicherkarten und einen 3,5-mm-Klinkenanschluss. Das Surface Type Cover lässt sich ebenfalls an das Tablet anschließen.

Das Surface Go 2 gibt es in Deutschland ab 459 Euro zu kaufen, für die Variante mit LTE-Mobilfunk werden mindestens 829 Euro fällig.

