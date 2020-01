Mit Bitmoji TV macht Snapchat Deinen Avatar zum Serienstar

Snapchat wird am 1. Februar eine Show namens Bitmoji TV starten, in der Dein eigener Bitmoji-Avatar mitspielt. Die Episoden sollen eine Länge von drei bis vier Minuten haben und wöchentlich erscheinen. Die Cartoons werden verschiedene Fernsehformate wie Wettbewerbs-Shows, Soaps oder Sitcoms behandeln.

"Wir bringen die Samstagmorgen-Cartoon zurück", verkündet Ba Blackstock, der Gründer und CEO des Unternehmens Bitmoji, das mittlerweile zu Snapchat gehört. In Bitmoji TV spielt Dein eigener Bitmoji jeden Samstag die Hauptrolle in einem kurzen Cartoon. Nutzer, mit denen Du kürzlich über Snapchat kommuniziert hast, können ebenfalls in den Episoden auftauchen, berichtet Engadget.

Cartoons sollen mit Absurditäten für Lacher sorgen

Jeden Samstagmorgen soll eine neue Episode von Bitmoji TV verfügbar sein und Nutzer sollen sie in Snapchat unter "Entdecken" finden können. Die erste Staffel soll insgesamt zehn Folgen umfassen. Die Engdaget-Autorin Cherlynn Low, die bereits in die erste Episode hineinschauen durfte, beschrieb sie als eine sehr familienfreundliche Version von "Futurama", die genau auf die Zielgruppe von Snapchat zugeschnitten sei. Low berichtet, dass sie beim Schauen mehrere Male laut lachen musste – meist wegen der vielen Absurditäten.

Für jeden Nutzer eine einzigartige Erfahrung

Bitmoji TV im Grunde die Evolution von Bitmoji Stories. Das sind kurze Comic-Strips, in denen die Avatare ebenfalls auftreten. Bitmoji-CEO Blackstock bezeichnet diese Form des Contents als "Avatar-getriebenes Entertainment" und sieht darin die Zukunft. "Das ist eine neue Kategorie von personalisierten Inhalten, die für jeden Nutzer eine einzigartige Erfahrung bietet", erklärte er gegenüber Engadget. In den kommenden Episoden sollen auch "ein paar echt gute Comedians" auftreten. Welche das sein werden, verriet Blackstock aber noch nicht.

Ob Bitmoji TV auch für deutsche Nutzer verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Da es die Snapchat Games aber auch nach Deutschland geschafft haben, ist es wahrscheinlich, dass wir auch in den Genuss der kurzen Cartoons kommen werden.