Montblancs kabellose Luxus-Kopfhörer sind smart und edel

Die Edelmarke Montblanc hat nun ihren ersten Kopfhörer namens Montblanc MB 01 Smart Travel vorgestellt. Das Over-Ear-Modell bietet aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und ist aus edlen Materialien gefertigt. Der Preis fällt höher aus als bei den Konkurrenten, aber Montblanc nennt dafür einige Argumente.

Die Ohrenpads bestehen aus Schafsleder und der Rahmen aus glänzendem Aluminium, berichtet Engadget. Die grundlegende Technik scheint Standard zu sein, so gibt es aktives Noise Cancelling, einen Google-Assistant-Button und physische Knöpfe statt Touchpad für die Steuerung – das sorgt für eine zuverlässige Bedienung. Die Akkulaufzeit soll bei rund 20 Stunden liegen, was für diese Art Kopfhörer Standard ist.

Mit Beratung durch Hi-Fi-Profi Alex Rosson entwickelt

Der MB 01 Smart Travel unterstützt die gleichzeitige Bluetooth-Verbindung mit mehreren Geräten, so müssen sie nicht immer wieder neu gekoppelte werden. Die Kopfhörer werden via USB-C-Kabel aufgeladen und Montblanc legt ein USB-C-zu-3,5-Millimeter-Kabel für ein Wiedergabegerät mit Kopfhöreranschluss bei. Für eine gute Soundqualität steht der Berater Alex Rosson, seines Zeichens Mitbegründer der audiophilen Kopfhörerschmiede Audeze. Diese hat tatsächlich einen guten Namen in Hi-Fi-Kreisen.

Bereits für 590 Euro erhältlich

Die Smart Travel MB 01 sind für 590 Euro erhältlich. Es stehen drei Farben zur Auswahl: Schwarzes Leder mit Metallfinish in Chrom, braunes Leder mit goldfarbenem Finish und hellgraues Leder mit poliertem Metallfinish. Mitgeliefert werden ein Stoffetui, ein USB-C-Lade-Kabel, der USB-C-zu-3.5-mm-Adapter sowie ein Flugzeugadapter.