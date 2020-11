Moto G 5G Specs geleakt: 5G-Smartphones werden endlich bezahlbar

Nach dem Moto 5G Plus steht schon das nächste Mittelklasse-Smartphone mit 5G-Technologie in den Startlöchern: Das Moto G 5G zeigt sich nun erstmals auf einem Leak-Bild. Auch technische Daten sind bereits durchgesickert.

Im Juli hat Motorola das Moto G 5G Plus vorgestellt – ein Mittelklasse-Smartphone mit 5G-Modem, das nur knapp 350 Euro kostet. Nun soll die Nicht-Plus-Variante folgen, wie xda developers berichtet. Das Moto G 5G, das sich bereits auf einem ersten Leak-Bild zeigt, wird angeblich ein 6,66 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln und einer Bildwiederholungsfrequenz von 60 Hz mitbringen.

Anders als bei der Plus-Variante, die zwei Kamera-Cutouts am linken oberen Bildschirmrand besitzt, soll es beim Moto G 5G nur ein mittig platziertes Loch für die Frontkamera geben. Darüber hinaus ist ein dedizierter Google-Assistant-Button im Gespräch.

fullscreen Anders als die Plus-Variante soll das Moto G 5G nur einen Cutout für die Frontkamera mitbringen. Bild: © Slashleaks/Leakspinner 2020

Moto G 5G mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher

Das unter dem Codenamen "Kiev" in Entwicklung befindliche 5G-Smartphone wird den Gerüchten zufolge von einem Snapdragon 750G befeuert, dem 6 GB RAM zur Seite stehen. Der interne Speicher soll 128 GB fassen, aber per microSD-Karte erweiterbar sein. Der Akku wird voraussichtlich 5.000 mAh an Energie speichern. Auf der Rückseite sollen Käufer drei Kameras vorfinden: eine 48-Megapixel-Hauptkamera, eine 8-Megapixel-Telelinse sowie eine 2-Megapixel-Makrolinse. Die Frontkamera löst angeblich mit 16 Megapixeln auf.

Die jüngsten Leaks legen nahe, dass es sich beim Moto G 5G um eine etwas schwächer ausgestattete Version des Moto 5G Plus handeln dürfte. Daher könnte das kommende 5G-Smartphone auch noch einmal günstiger ausfallen. Wann es offizielle Infos zum Preis oder zum Release geben wird, ist noch nicht bekannt.