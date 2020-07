Moto G 5Gplus: Dieses 5G-Smartphone kostet unter 350 Euro

Mit dem Moto G 5Gplus bringt Motorola ein 5G-Smartphone für unter 400 Euro auf den Markt. Trotzdem soll das Gerät mit einer umfassenden Ausstattung punkten.

Motorola will den schnellen 5G-Mobilfunk in den Massenmarkt bringen. Am Dienstag hat der Hersteller im Rahmen einer Online-Pressekonferenz das neue Smartphone Moto G 5Gplus vorgestellt. Doch das 5G-Modem soll nicht das einzige Feature sein, mit dem sich das neue Gerät von anderen Modellen der Moto-G-Reihe abhebt.

Großes Display, großer Akku und endlich auch NFC

Ein Highlight stellt laut Hersteller das Display dar. Mit einer Diagonalen von 6,7 Zoll handelt es sich um den größten Screen, den es bislang in einem Moto G gab. Der Screen unterstützt HDR10 und bietet eine Bildwiederholrate von 90 Hertz.

Im Inneren des Smartphones sitzen Snapdragon-765-Prozessor von Qualcomm, 4 bzw. 6 GB RAM, 64 bzw. 128 GB interner Speicher und ein sehr großer Akku mit einem Fassungsvermögen von 5000 mAh und einer 20-Watt-Schnellladefunktion. Zum ersten Mal in einem Moto-G-Smartphone gibt es beim Moto G 5Gplus auch NFC, womit das Smartphone auch für kontaktloses Bezahlen geeignet ist.

Sechs Kameralinsen sollen keine Wünsche offen lassen

Auch bei der Kamera-Ausstattung will Motorola nicht kleckern, sondern klotzen: Auf der Rückseite sitzt eine Quad-Kamera, die neben einem 48-Megapixel-Hauptsensor auch eine Markolinse, ein Ultraweitwinkel-Objektiv und einen Tiefensensor umfasst. Die Frontkamera umfasst ebenfalls zwei Linsen. Neben einem 16-Megapixel-Hauptsensor bekommen Nutzer die Möglichkeit, Weitwinkel-Selfies zu knipsen.

Unterm Strich klingt das nach einer wirklich üppigen Ausstattung. Preislich möchte Motorola dennoch in der Mittelklasse bleiben: Die Einsteiger-Variante des Moto G 5Gplus mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher soll für eine UVP von 349 Euro über die Ladentheken wandern. Das Top-Modell mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher soll 399 Euro kosten.