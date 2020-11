Moto G Pro mit Stylus bekommt 2021 nur minimale Updates

Das Interesse am Moto G Pro war offensichtlich groß genug, dass es 2021 einen Nachfolger bekommt. Allerdings scheinen die Updates für die kommende Generation von Motorolas Smartphone mit Stylus sehr klein auszufallen.

Wer sich für ein Handy mit Stylus interessiert, aber nicht so viel Geld ausgeben will, wie Samsung für seine Galaxy-Note-Modelle verlangt, konnte sich 2020 für eine Low-Budget-Alternative von Lenovo-Tochter Motorola entscheiden: das Moto G Pro – international als Moto G Stylus bekannt. Das 330 Euro teure Smartphone brachte die Vorteile eines Stylus-Handys in die Mittelklasse. Auch 2021 werden Stylus-Fans auf diese Option zurückgreifen können. Wie Leaker Evan Blass erfahren hat, soll das Moto G Pro im kommenden Jahr einen sehr ähnlichen Nachfolger bekommen.

Moto G Pro mit Stylus wird minimal größer

Angeblich erhält das kommende Stylus-Smartphone einen 6,8 Zoll großen Bildschirm mit einer Auflösung von 1.080 x 2.400 Pixeln. Das diesjährige Modell bringt 1.080 x 2.300 Pixel auf 6,4 Zoll unter. Auch der Prozessor erfährt ein Update. Statt des Snapdragon 665 soll künftig der Snapdragon 675 zum Einsatz kommen, allerdings weiterhin mit 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher. Der Fingerabdrucksensor wandert wohl von der Rückseite an die Gehäuseseite.

Eine weitere Änderung betrifft dem Leak zufolge das Kamera-Set-up des Moto G Pro. Statt der bisherigen drei Linsen soll das Mittelklasse-Smartphone künftig vier Linsen auf der Rückseite mitbringen – allerdings wird die 16-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera wohl gegen eine 8-Megapixel-Ultraweitwinkellinse und einen zusätzlichen 2-Megapixel-Tiefensensor getauscht. Ob das wirklich von Vorteil ist, muss sich zeigen.

Ansonsten bleibt so gut wie alles beim Alten, das heißt: kein größerer Akku, kein NFC, kein neues Android 11 – dafür aber hoffentlich auch kein neuer, höherer Preis.