Moto G8 Power Lite: Einsteiger-Handy ab sofort im Handel zu kaufen

Vor wenigen Wochen wurde das Moto G8 Power Lite offiziell vorgestellt, jetzt gibt es das neue Einsteiger-Smartphone auch im Handel zu kaufen. Der Preis: 169 Euro.

Über den Verkaufsstart hat Hersteller Motorola per Pressemitteilung informiert. Das Moto G8 Power Lite punktet mit schicker Optik und besitzt im oberen Bildschirmbereich eine Wassertropfen-Notch, während der untere Displayrahmen etwas dicker ausfällt. Herzstück ist ein Display mit 6,5 Zoll Diagonale, das in HD+ mit 720 x 1.600 Pixeln auflöst.

Wie schon der Name suggeriert punktet das Gerät außerdem mit einem leistungsstarken Akku: Satte 5.000 mAh Kapazität sorgen dafür, dass auch Powernutzer mit nur einer Ladung locker über den Tag kommen, normale Nutzer sogar bis zu drei Tage. Geladen wird das Smartphone per micro-USB-Anschluss, auch eine Kopfhörerbuchse ist vorhanden.

Moto G8 Power Lite ab sofort zu kaufen

Im Inneren verrichtet der Prozessor MediaTek Helio P35 seinen Dienst, der von 4 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Die interne Speicherkapazität beträgt 64 GB, kann aber per Speicherkarte erweitert werden. Auf der Rückseite ist ein Triple-Kamerasystem verbaut, dessen 16-MP-Hauptkamera von einem 2-MP-Tiefen- und einem 2-MP-Makrosensor ergänzt wird.

Das Moto G8 Power Lite ist gegen Spritzwasser geschützt und in der Farbe Blau ab sofort zu einem Preis von 169 Euro erhältlich. Zeitgleich mit dem G8 Power Lite startet auch das Moto G8 in den Handel. Das etwas besser ausgestattete Modell kostet 199 Euro, kommt aber nicht regulär in den Handel, sondern wird von lediglich einem Onlineshop exklusiv angeboten.

