Moto G8 Power: Motorola bestätigt geleakte Specs auf Landing Page

Nachdem durch Leaks schon fast alle Specs von Motorolas Moto G8 Power bekannt waren, hat das Unternehmen nun endlich die Landing Page zu dem Smartphone online gestellt. Die Webseite bestätigt, dass die Infos zur Ausstattung des Moto G8 Power korrekt waren. Außerdem wurde per Pressemitteilung auch der Preis und der Release der Geräts verraten.

Laut der Pressemitteilung ist das Moto G8 Power in Deutschland ab Anfang März in den Farben Blau und Schwarz erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 229,99 Euro. Da der offizielle Launch-Termin nun fest steht, dürfte das Smartphone mit dem starken Akku sehr wahrscheinlich auch auf dem Mobile World Congress, der am 24. Februar stattfindet, vorgestellt werden.

Das sind die bestätigten Specs des Moto G8 Power

Wer die Leaks zum Moto G8 Power in der letzten Zeit mitverfolgt hat, wird die meisten Daten zum Smartphone bereits kennen. An dieser Stelle fassen wir die Specs von der offiziellen Seite noch einmal zusammen.

Das Moto G8 Power kommt mit einem Snapdragon-665-Prozessor, der von 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicher ergänzt wird. Eine Erweiterung des Speichers auf bis zu 512 GB ist per microSD-Karte möglich. Auf der Rückseite des Geräts befindet sich ein Fingerabdrucksensor. Der Akku fasst eine Kapazität von 5000 mAh und unterstützt "TurboPower-Aufladen" mit 15 Watt. Bei der Akkulaufzeit gibt Motorola mehr als zwei Tage an (abhängig vom Nutzungsverhalten).

Bei dem Bildschirm handelt es sich um ein IPS-Display mit einer Größe von 6,4 Zoll, das eine Auflösung von 2300 x 1080 Pixeln (FHD+) bietet. Auf der Rückseite verfügt das Motorola G8 Power über vier Kamerasensoren: eine 16-MP-Hauptkamera, einen 2-MP-Makrosensor, eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera und ein 8-MP-Teleobjektiv mit einem zweifach optischen Zoom.