Moto G9 Play: Günstiges Smartphone mit Mega-Akku ab sofort erhältlich

Das Moto G9 Play richtet sich an preisbewusste Kunden, die ein besonders ausdauerndes Smartphone suchen. Der verbaute Akku gehört zu den leistungsfähigsten seiner Klasse.

Mit dem Moto G9 Play leitet Motorola die neunte Generation seiner Moto-G-Serie ein. Der Hersteller hat das Einsteiger-Smartphone am Montag offiziell vorgestellt, es ist ab sofort hierzulande verfügbar. Größter Pluspunkt ist der große 5.000-mAh-Akku für eine mindestens zwei Tage lange Laufzeit.

Motorola verspricht beeindruckende Laufzeiten

Der Hersteller verspricht, dass Nutzer mit einer Akkuladung 83 Stunden am Stück Musik streamen, 16 Stunden lang Online-Videos anschauen oder 13 Stunden im Netz surfen können. Das sind Werte, die wir ohne einen Test nicht überprüfen können, die im ersten Moment jedoch beeindruckend klingen.

Das Moto G9 Play ist mit einer Display-Diagonalen von 6,5 Zoll ein recht großes Smartphone, die Auflösung fällt mit 1.600 x 720 Pixeln allerdings nicht so hoch aus wie bei aktuellen Mittelklasse-Geräten. Für Rechenleistung sorgt im G9 Play ein Snapdragon 662 mit acht Kernen, dem 4 GB RAM an Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Der interne Speicher umfasst 64 GB und lässt sich per microSD-Karte erweitern.

Eine Hauptkamera mit drei Linsen

Die Hauptkamera des Smartphones besteht aus drei Linsen. Die Hauptlinse knipst Fotos mit 12 Megapixeln, wobei jeweils vier Pixel eines 48-Megapixel-Sensors zu einem Bildpunkt zusammengerechnet werden. Videos lassen sich in Full-HD-Auflösung mit maximal 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Daneben gibt es eine Makrolinse und eine weitere Linse für Tiefeneffekte, hinter beiden steckt jeweils ein 2-Megapixel-Sensor. Die Frontkamera löst mit 8 Megapixeln auf.

Als Betriebssoftware kommt eine laut Motorola kaum veränderte Version von Android 10 zum Einsatz. Das Moto G9 Play geht für eine UVP von 169 Euro in den Verkauf und ist in den Farben Blau und Grün erhältlich.