Motorola Razr: Erste Hands-On-Eindrücke sind wenig begeistert

Die ersten faltbaren Smartphones, die im vergangenen Jahr vorgestellt wurden, steckten noch in den Kinderschuhen. Die Vorfreude auf die nächste Generation der Foldables war also groß und besonders die Neuauflage des Motorola Razr bekam in den Medien viel Zuspruch. Nun ist das Gerät bei den ersten Testern eingetrudelt und macht offenbar noch keinen ausgefeilten Eindruck.

Das neue Motorola Razr hält am Design des ursprünglichen Klapphandys fest. Statt der Tasten auf der Unterseite ziert die Front nun aber ein längliches und faltbares Display. Bei allen anderen Foldables auf dem Markt war dieser Faltmechanismus die offensichtliche Schwachstelle. Auch Motorola hat über das Thema gesprochen und doch hat es irgendwie nicht richtig hin gehauen.

Ersten Hands-On-Berichten zufolge quietscht und knackt das rund 1.500 Dollar teure Gerät, wenn man das Scharnier bewegt. So veröffentlichte der XDA-Developers-Redakteur Max Weinbach ein Video von seinem Besuch in einem Verizon-Laden auf Twitter. Dort gibt es das Foldable nämlich zu kaufen und er konnte es kurz in Augenschein nehmen.

Im Video hört man ein sehr unvorteilhaftes Quietschen beim Zusammenklappen und insgesamt bewertet der Redakteur das gefühlte Qualitätsniveau als eher gering. Er hat es zwar nur kurz im Laden begutachtet, doch sein Fazit wird auch von anderen Testern bestätigt.

Einzelfall oder grundsätzliches Problem?

In einem weiteren Video von Mobile-Nations-Redakteur Nirave quietscht das Scharnier nicht nur, es knackt und knarrt an allen Enden. Der Redakteur hatte das Gerät eigenen Angaben zufolge erst seit einem Tag im Einsatz.

Ob die quietschenden und knarrenden Geräusche auf drohende Ausfälle hindeuten und wie weit verbreitet das Phänomen ist, bleibt abzuwarten.