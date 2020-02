MWC 2020 nach zu vielen Absagen von Herstellern komplett gecancelt

Der Mobile World Congress 2020 (MWC) ist aufgrund der erhöhten Ausbreitungsgefahr des Coronavirus komplett abgesagt worden. Das teilte die GSMA, die Mobilfunkanbieter-Vereinigung, welche die Mobilfunk-Messe ausrichtet, am Mittwoch offiziell mit. Zuvor hatten bereits viele Aussteller ihre Teilnahme abgesagt.

Der MWC in Spanien zählt zu den wichtigsten Ereignissen in der Tech-Welt, da viele Hersteller dort ihre neuen Smartphones und andere Geräte vorstellen. Doch in diesem Jahr bleiben die Tore der Messe geschlossen – zu groß ist die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Im Vorfeld hatten bereits mehrere namhafte Hersteller ihr Fernbleiben von der Messe verkündet, darunter Intel, LG, Nokia, Vodafone, ZTE, Nvidia, Sony, Cisco und Ericsson, berichtet MacRumors.

MWC hätte ursprünglich mit strikteren Gesundheitskontrollen stattfinden sollen

Dass große Menschenmengen wie auf Messen natürlich immer ein Risiko für eine beschleunigte Ausbreitung von Krankheiten sind, war dem Veranstalter bewusst. Bis zuletzt wollte die GSMA aber dafür sorgen, dass der MWC 2020 doch noch stattfinden kann.

So sollten striktere Maßnahmen zur Hygiene und Desinfektion umgesetzt werden und Reisenden, die sich kürzlich in der Krisenprovinz Hubei aufgehalten haben, der Zutritt zur Messe verwehrt werden. Personen, die kürzlich in anderen chinesischen Provinzen unterwegs waren, hätten einen Nachweis erbringen sollen, dass sie das Land mindestens 14 Tage vor dem Beginn des MWC verlassen haben.

GSMA-CEO: Abhalten des MWC nach vielen Absagen "unmöglich"

Nach den vielen Absagen der Hersteller blieb der GSMA aber nichts anderes übrig, als das Event komplett abzusagen. Wie der GSMA-CEO John Hoffman gegenüber Bloomberg erklärte, sei das Abhalten des MWC 2020 nach dem Virusausbruch absolut "unmöglich".