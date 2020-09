MWC 2021 soll im Juni stattfinden

In diesem Jahr fiel der MWC 2020 komplett ins Wasser, im nächsten Jahr soll die beliebte Mobilfunkmesse aber stattfinden – allerdings später als üblich. So soll der MWC 2021 erst Ende Juni abgehalten werden.

Das hat Veranstalter GSM Association (GSMA) mitgeteilt. Demnach findet der MWC 2021 nicht wie geplant im März kommenden Jahres statt, sondern erst im Sommer. Konkret: vom 28. Juni bis 1. Juli 2021, so jedenfalls die aktuellen Planungen. Der Veranstalter verschiebt die Mobilfunkmesse aufgrund der weltweit weiterhin angespannten Gesundheitslage. Die sichere Durchführung der Messe genieße oberste Priorität. Im Sommer soll der MWC 2021 dann als physisches Event stattfinden, das um virtuelle Elemente ergänzt wird. Die GSMA sei mit Partnern und der Stadt Barcelona in engem Austausch, um die Verschiebung bestmöglich zu bewerkstelligen.

Sicherheit habe höchste Priorität

"Mit der sich permanent ändernden Aussicht und nach Rücksprache mit unserer Führung und Mitgliedern unserer Aussteller", betont Mats Granryd, Director General, GSMA, "haben wir die sorgfältige Entscheidung getroffen, den MWC 21 Shanghai auf Februar und den MWC 21 in Barcelona auf Juni zu verschieben. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Besucher, Teilnehmer, Mitarbeiter und der Bewohner in Barcelona sind von größer Bedeutung."

Auswirkungen ungewiss

Es bleibt abzuwarten, welche Rückschlüsse die Aussteller aus dem späten Termin ziehen – schließlich steht nur wenige Monate später die IFA 2021 an. Manche Hersteller könnten so gleich den MWC 21 überspringen und ihre neuen Produkte im Rahmen der Unterhaltungselektronikmesse in Berlin vorstellen. Ohnehin werden Smartphones und andere Produkte vermehrt auf eigenen Events vorgestellt, während noch vor einigen Jahren Premieren im Regelfall direkt auf den Messen stattfanden.