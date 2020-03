Mysteriös: OnePlus enthüllt am 3. März ein neues Gerät

OnePlus wird am 3. März ein neues Gerät präsentieren. Das verraten unterschiedliche Tweets des Herstellers, in denen Close-Up-Bilder und Videos zu sehen sind. Die News kommt wenige Monate vor dem Launch des OnePlus 8 und des OnePlus 8 Pro.

Der chinesische Handy-Hersteller teasert in diversen Tweets ein bislang unbekanntes Produkt an. Bisher verrät OnePlus nicht, um was es sich konkret handelt. Das Unternehmen hat jedoch bestätigt, dass das kommende Produkt kein Gerät der OnePlus-8-Reihe ist.

In dem geteilten Video des mysteriösen Produkts ist eine Art Motor zu sehen – mehr Informationen werden nicht verraten. Interessant ist auch ein Tweet von dem OnePlus-UK-Account, in dem das Unternehmen klar Stellung zu den Gerüchten rund um das neue Gerät bezieht. Somit steht fest, dass weder ein Smartphone noch überhaupt ein kommerzielles Produkt vorgestellt wird.

Ein Konzept mit brandneuer Technik?

Denkbar wäre eine neue Konzeptidee oder ein Gerät mit Aspekten des Concept-One-Smartphones. Dieses wurde auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas Anfang des Jahres vorgestellt. OnePlus hat mit dem Concept One gezeigt, wie Kameras unter einem getönten Glas verschwinden können, wenn sie nicht genutzt werden.

Für das Unternehmen hat diese Lösung vor allem einen Marketing-Hintergrund. Die Handy-Macher meinen, dass es diese Abdeckung möglich macht, schicke Smartphones mit vier oder fünf Kameras zu verkaufen. Das getönte Glas kann der Nutzer auch halbdurchsichtig einstellen, wobei es als Filter für helles Sonnenlicht dient.

Schon morgen wird OnePlus das neue Gerät enthüllen. Bis dahin könnte das Unternehmen noch weitere Teaser-Bilder oder -Videos teilen.