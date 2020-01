Nearby Sharing: AirDrop für Android erstmals im Video zu sehen

Android bekommt endlich eine vollwertige AirDrop-Alternative: Nun ist das neue Google-Feature Nearby Sharing erstmals in einem Video zu sehen.

Während iPhone-Nutzer schon seit 2011 AirDrop zum schnellen kabellosen Austausch von Daten nutzen können, gab es für Android lange Zeit keine wirklich gute Alternative. Das wird sich in diesem Jahr definitiv ändern. Neben Samsung Quick Share arbeitet auch Google mit Nearby Sharing an einer Lösung, die eine AirDrop-ähnliche Erfahrung ins Android-Universum bringt. In einem Video von XDA-Developers lässt sich diese nun erstmals in Aktion beobachten.

Nearby Sharing soll mit fast allen Android-Geräten funktionieren

Im Video wird Nearby Sharing zwischen einem Pixel 2 XL und einem Pixel 4 gezeigt. XDA-Redakteur Mishaal Rahman geht jedoch davon aus, dass Nearby Sharing auf nahezu allen Android-Geräten funktionieren wird, da das Feature in die Google-Play-Services integriert ist. Der ganze Vorgang des Teilens einer Datei funktioniert dabei über die normale Teilen-Funktion, die in den meisten Apps integriert ist. Man wählt also beispielsweise ein Foto, tippt dann auf "teilen" und kann anschließend "Nearby Sharing" als Dienst zum teilen von Dateien wählen. Anschließend sucht das Ausgangsgerät nach anderen Geräten in seiner Umgebung, die Nearby Sharing unterstützen.

Genau wie AirDrop nutzt Nearby Sharing offenbar die Verbindung aus zwei Kommunikationstechnologien. Zunächst such das Ausgangsgerät via Bluetooth nach einem anderen Nearby-Sharing-Gerät in seiner Umgebung. Sobald sich beide Geräte gefunden haben und der Empfang der Datei bestätigt wurde, wird eine kurze Wi-Fi-Brücke zwischen den beiden Geräten aufgebaut und anschließend die Datei in Windeseile übertragen.

Noch ist unklar, wann Nearby Sharing offiziell verfügbar sein wird. Ein möglicher Launch könnte aber anlässlich der Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai stattfinden.