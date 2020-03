Neue Nokia-Handys enthüllt: Erstes 5G-Smartphone für alle Frequenzen

Gleich mehrere neue Nokia-Smartphones hat HMD Global jetzt vorgestellt, darunter mit dem Nokia 8.3 5G das erste Gerät, das weltweit alle 5G-Frequenzen unterstützt.

Das neue 5G-Smartphone wird zudem im neuen Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" zu sehen sein, schreibt HMD Global in seiner Pressemitteilung. Herzstück ist ein 6,8 Zoll großes Pure-Display, das HDR unterstützt und auch eine Always-on-Option bietet – die Auflösung liegt bei 2.400 x 1.800 Pixeln. Eine Punch-Hole-Camera mit 24-MP-Auflösung ist in der oberen linken Ecke des Bildschirms verbaut.

Im Inneren verrichtet der Snapdragon 765G seinen Dienst, der leistungsmäßig zwar nicht ganz an den Snapdragon 865 heranreicht, dafür ein 5G-Modem integriert hat. 8 GB Arbeitsspeicher dienen als Unterstützung. Die Akkukapazität beträgt ordentliche 4.500 mAh, der Fingerabdrucksensor ist in den Power-Button integriert.

Release im dritten Quartal für 649 Euro

Die Quad-Kamera auf der Rückseite wurde in Zusammenarbeit mit Zeiss entwickelt, sie setzt sich aus einem 64-MP-Hauptsensor und einem 12-MP-Ultraweitwinkel-Objektiv zusammen, die von zwei 2-MP-Linsen für Porträt- und Makroaufnahmen ergänzt werden. Das Smartphone wird es in Deutschland in der Farbe Polar Night im dritten Quartal mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher für 649 Euro zu kaufen geben.

Nokia 5.3, Nokia 1.3 und Nokia 5310

Nokia 5.3

6,55-Zoll-Display

Snapdragon 665

4 GB RAM, 64 GB ROM

Akku zwei Tage Laufzeit

Quad-Kamera

Dedizierte Taste für Google Assistant

Android 10

Ab Anfang Mai in Cyan, Sand und Charcoal für 209 Euro

Nokia 1.3

5,7-Zoll-Display

Snapdragon 215

1 GB RAM

16 GB ROM

3.000-mAh-Akku

Android 10 (Go Edition, bereit für Android 11)

Ab 6. April für 109 Euro

Nokia 5310