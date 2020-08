Neue Pixel-Phones: Google kündigt Pixel 4a, Pixel 4a 5G & Pixel 5 an

Google hat am Montag das Pixel 4a offiziell vorgestellt. Das Mittelklasse-Handy erscheint im Oktober und bietet bewährte Pixel-Features zum günstigen Preis. Außerdem gab der Hersteller einen kleinen Ausblick auf die ersten 5G-fähigen Pixel-Modelle: das Pixel 4a 5G und das Pixel 5.

Das Google Pixel 4a soll in die Fußstapfen des erfolgreichen Pixel 3a treten. Mit dem neuen Modell will der Hersteller erneut einige Features der höherpreisigen Pixel-Modelle in die Mittelklasse bringen. Vor allem die starke Kamera und die regelmäßigen Feature-Updates, die Google bei der offiziellen Ankündigung versprach, sollen für das Pixel 4a sprechen.

Pixel 4a: Starke Kamera, attraktiver Preis

Das neue Pixel-Phone kommt in der Farbe Just Black und besitzt ein mattes Finish, damit es gut in der Hand liegt. Der kontrastierende Power-Button an der Seite ist mintfarben. Das OLED-Display des Pixel 4a misst 5,8 Zoll in der Diagonale und besitzt eine neu designte Punch-Hole-Frontkamera. Die Rückkamera ist die gleiche wie beim Pixel 4 und bringt dieselben High-End-Features mit: HDR+ mit doppelter Belichtung, den Porträtmodus, die Top-Foto-Funktion zur Auswahl des besten Moments, den Nachtsichtmodus und die doppelte Videostabilisierung.

Im Inneren des Google Pixel 4a stecken ein Snapdragon 730G, der Sicherheitschip Titan M3, 6 GB RAM sowie 128 GB interner Speicher. Das Pixel 4a erscheint am 1. Oktober zum Preis von 349 Euro – mit der aktuellen Mehrwertsteuersenkung sind es 340,20 Euro. Vorbestellen kannst Du das neue Pixel-Phone ab dem 10. September.

Die ersten Pixel-Phones mit 5G kommen im Herbst

©Google 2020 fullscreen Das Pixel 5 (vermutlich links) und das Pixel 4a 5G (vermutlich rechts) sind die ersten 5G-fähigen Pixel-Modelle.

Außerdem gab Google am Montag einen kurzen Ausblick auf seine ersten 5G-fähigen Smartphones. Das Pixel 4a 5G soll im Herbst erscheinen und 499 Euro kosten (486,40 Euro mit Mehrwertsteuersenkung). Auch das Pixel 5 wird 5G-fähig sein und das mobile Streamen von Videos, Downloads und Mobile Games deutlich schneller machen. Beide Modelle werden auch in Deutschland erscheinen. Einen Preis für das Pixel 5 nannte Google noch nicht.