Neue True-Wireless-Kopfhörer Xiaomi Mi Air 2s vorgestellt

Neben dem Redmi Band hat Xiaomi am Freitag auch neue kabellose In-Ear-Kopfhörer vorgestellt. Und ja, das Design der neuen Xiaomi Mi Air 2s kommt uns auch sehr bekannt vor.

Nachdem Xiaomi bereits Ende März zusammen mit den neuen Smartphones Mi 10 und Mi 10 Pro die In-Ear-Kopfhörer Mi True Wireless Earphones 2 für den internationalen Markt vorgestellt hat, folgen laut Cachys Blog nun die Xiaomi Mi Air 2s. Beim Design lässt sich Xiaomi einmal mehr ganz eindeutig von den Apple AirPods "inspirieren".

Die Kopfhörer sollen in China ab dem 9. April im Handel erhältlich sein und kosten dort umgerechnet etwa 55 Euro. Ob auch ein weltweiter Release geplant ist, bleibt unklar.

Ladecase mit Wireless Charging

Ebenso offen sind die exakten technischen Unterschiede zwischen den Mi True 2 und den Mi Air 2s. Neu ist aber offenbar die kabellose Qi-Aufladung. Die Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet erfolgt via Bluetooth 5.0. Dabei kommt das sogenannte LHDC-Bluetooth-Decoding (Low Latency and High-Definition Audio Codec) zum Einsatz.

Laufzeit von bis zu 24 Stunden

In China unterstützen die Xiaomi Mi Air 2s den Sprachassistenten XiaoAI, der sich über ein Sprachkommando aktivieren lässt. Noise Cancelling ist zwar nicht an Bord, dafür soll ein Dual-Mikrofon-Array bei Telefonaten die Sprachqualität verbessern und Umgebungsgeräusche herausfiltern. Die Akkulaufzeit der neuen In-Ears gibt Xiaomi mit fünf Stunden an. Rechnet man die Aufladungen im Case mit hinein, landet man sogar bei 24 Stunden.