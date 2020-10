Neue UE-Kopfhörer passen sich Deinem Gehörgang an

Die neuen True-Wireless-In-Ears von Ultimate Ears passen sich innerhalb von einer Minute an die Ohren des Trägers an. Das sorgt laut Hersteller für eine bessere Geräuschisolierung und eine optimale Passform.

Die UE Fits bringen ein innovatives Feature mit. Es gibt keine kleinen, mittleren und großen Silikon-Ohrstücke, sondern ein flexibles Material, das in den Ohrmuscheln eine feste Form annimmt. Das funktioniert so: Zunächst lädt der Nutzer die UE-App herunter, dann steckt er die Ohrhörer in die Ohren, sodass sie sich der Ohrform anpassen. Anschließend tippt er auf einen Button in der App, und nach einer Minute soll das Material stabil sein und die UE Fits sicher in den Lauschern halten.

Mit passiver Geräuschunterdrückung

Die genaue Passform ermöglicht laut Ultimate Ears ungestörten Musikgenuss auch bei geringer Lautstärke, da Umgebungsgeräusche passiv unterdrückt werden. Es gibt also kein aktives Noise Cancelling wie etwa bei den Sony WF-1000XM3 und den Apple AirPods Pro. Wie gut die passive Geräuschunterdrückung funktioniert, müssen Tests zeigen. Davon abgesehen bringen die In-Ears ähnliche Features mit wie andere True-Wireless-Kopfhörer.

Das mitgelieferte Lade-Case soll für eine Laufzeit von bis zu 20 Stunden sorgen. Die Ohrhörer selbst bieten laut Hersteller eine Laufzeit von acht Stunden, zehn Minuten Laden genügen demnach für eine Stunde Musikhören. Für eine optimale Gesprächsqualität beim Telefonieren sind zwei Mikrofone verbaut, die so positioniert sind, dass Windgeräusche vermieden werden. Sportler dürfen sich freuen, dass die In-Ears nicht nur gut halten sollen, sondern auch schweißabweisend sind. In der UE-App ist es zudem möglich, den Klang an die eigenen Vorlieben anzupassen.

Start in den USA für rund 250 Dollar

Neben SBC und AAC kommen die Ohrhörer auch mit dem Bluetooth-Codec aptX zurecht, der eine höhere Übertragungsqualität bietet. Die UE Fits sind in den USA in den Farben Hellgrau, Dunkelblau und Lila für 249 Dollar zu haben, zum Deutschland-Release gibt es noch keine Infos.