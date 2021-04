Neuer Apple TV 4K kommt wohl mit 120 Hertz bei 4K-Auflösung

Das neue Modell des Apple TV 4K soll eine Bildwiederholrate von 120 Hertz bei voller 4K-Auflösung ermöglichen. Also steht wohl ein HDMI 2.1-Port an, was Vorteile bei der Navigation und bei Spielen bieten könnte. Es gibt Hinweise auf weitere neue Features.

Ein Hinweis auf eine 4K-Auflösung bei 120 Hertz findet sich im Code der Beta-Version von tvOS 14.5. Der Nutzer des neuen Apple TV 4K bräuchte auch einen kompatiblen Fernseher, also einen TV mit einem HDMI-2.1-Anschluss, um die 120 Hertz bei einer 4K-Auflösung nutzen zu können. Für Filme dürfte das Feature kaum relevant sein, aber es bedeutet voraussichtlich eine geschmeidigere Navigation in tvOS und eine schärfere sowie flüssigere Darstellung von kompatiblen Spielen.

Hinweise auf 4K/120Hz in der tvOS-Beta

9to5Mac hat die Bezüge auf "120Hz" und "supports120Hz" in der tvOS-Beta entdeckt. Sie sprechen dafür, dass Apple zumindest einen 120-Hertz-Modus für Apple TV testet. Das aktuelle Modell des Apple TV 4K ist allerdings auf 60 Hertz begrenzt, da es nur einen HDMI-2.0-Ausgang hat. Selbst mit einem Software-Update wäre es nicht in der Lage, Inhalte in 4K-Auflösung und mit 120 Bildern pro Sekunde wiederzugeben.

Stärkerer Fokus auf Apple Arcade

Der HDMI-2.1-Ausgang würde zum Gerücht passen, dass Apple mit dem neuen Modell des Apple TV 4K den Fokus stärker auf Spiele legen möchte. Mit anderen Worten soll das Games-Abo Apple Arcade eine größere Rolle spielen. Außerdem munkelt man über AV1-Decodierung, die der Streaming-Anbieter Netflix bereits für seine Android-App nutzt. Der AV1-Codec kann Inhalte in hoher Qualität bei weniger Speicherplatz als der VP9-Codec sichern. In Zukunft soll er für 8K-Inhalte an Bedeutung gewinnen, wie hartware.net schreibt.

Der neue Apple TV 4K wird voraussichtlich im Herbst 2021 präsentiert.