Neues Apple-Patent: Kommen Gruppen-Selfies mit räumlicher Distanz?

Werden iPhone-Nutzer demnächst Gruppen-Selfies mit Personen knipsen können, die sich an anderen Orten aufhalten? Ein neues Patent von Apple beschreibt genau dieses Verfahren.

Entdeckt wurde das eingereichte Patent von der Seite Patently Apple (via The Verge). In dem Dokument wird ein Verfahren für das Erstellen "zusammengesetzter Gruppen-Selfies" beschrieben. Und der Name ist Programm: Die Software erlaubt es Nutzern, andere Kontakte zu einem Gruppen-Schnappschuss einzuladen – ganz egal, wo sie sich räumlich befinden.

So soll das System funktionieren

Das System würde alle eingeladenen Nutzer selbstständig für die Aufnahme arrangieren und daraus ein einziges Foto anfertigen. Dabei kann das Gruppen-Selfie aus normalen Bildern, gespeicherten Videoaufnahmen oder sogar aus Live-Streaming-Material bestehen. Nutzer könnten auf Wunsch sowohl das ursprüngliche Selfie als auch die Gruppenaufnahme behalten, während alle Teilnehmer ihre eigene Version auch im Nachhinein bearbeiten dürfen. So könnte man sich selbst nachträglich an anderer Stelle innerhalb der Gruppe positionieren.

©Patently Apple 2020 fullscreen Andere Nutzer können auf Einladung zum Gruppen-Selfie hinzugefügt werden.

Feature schon 2018 als Patent eingereicht

Zwar scheint ein derartiges Feature in der aktuellen Lage wie gerufen zu kommen. Doch Apple arbeitet schon deutlich länger daran: Bereits 2018 hat der iPhone-Hersteller die Idee eingereicht, erst Anfang Juni wurde das Patent erfolgreich erteilt. Ob und wann dieses interessante Konzept tatsächlich in der Praxis umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Die neuen Features von iOS 14 wird Apple jedenfalls am 22. Juni im Rahmen der diesjährigen WWDC 2020 vorstellen, die erstmals als reines Digital-Event stattfindet.