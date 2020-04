Neues iPhone SE steht angeblich kurz vor dem Launch

Neue Infos zum iPhone SE 2 aka iPhone 9: Die Vorbestellung für Apples neues Smartphone könnte laut einem Bericht bereits in den nächsten Tagen starten. Außerdem scheint endlich der Name des Geräts geklärt zu sein: Apple wird es wohl einfach "iPhone SE" nennen.

Damit keine Verwechslungsgefahr mit dem alten iPhone SE besteht, will Apple das neue Smartphone als 2020er-Version bezeichnen, berichtet 9to5Mac weiter. Das Newsportal will zudem von einer verlässlichen Quelle weitere Informationen zum neuen iPhone SE erhalten haben. Dazu gehören die verfügbaren Farben des Smartphones, die offiziellen Apple-Hüllen für das Gerät und die Speicherausstattung.

Neues iPhone SE kommt in drei Speichergrößen

Laut der anonymen Quelle wird das iPhone SE in Schwarz, Weiß und Apples bekanntem Rotton PRODUCT (Red) verfügbar sein. Weiterhin wird Apple fünf verschiedene Schutzhüllen für das Gerät anbieten: zwei Silikonhüllen in Schwarz und Weiß sowie drei Lederhüllen in Rot, Schwarz und Midnight Blue.

Beim internen Speicher können Käufer zwischen 64 GB, 128 GB und 256 GB wählen. Das Design soll sehr dem des iPhone 8 ähneln, beim Chip wird sehr wahrscheinlich Apples A13-Prozessor zum Einsatz kommen. Weitere Detailinformationen zum iPhone SE nennt die Quelle nicht.

Verfügbarkeit und Preis

Wann genau das neue iPhone SE erscheint, ist noch offen. Apple könnte aber bereits in der nächsten Woche Vorbestellungen für das Smartphone entgegennehmen. Hüllen von Drittherstellern werden ab dem 5. April verkauft. Das deutet darauf hin, dass auch das iPhone SE in diesem Zeitraum verfügbar sein wird.

Der Preis des neuen iPhone SE in seinen unterschiedlichen Ausführungen ist ebenfalls noch nicht bekannt. Apple-Analyst Ming-Chi Kuo rechnet damit, dass die günstigsten Variante circa 399 Dollar kosten wird.