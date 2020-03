Neues OnePlus-Logo: Finde den Unterschied

OnePlus überarbeitet sein Logo und nimmt damit Abschied von einer sechsjährigen Markenidentität. In den letzten Jahren ist das Branding des Unternehmens weitestgehend gleich geblieben, doch das soll sich nun ändern. Das neue Design wurde jetzt schon geleakt.

Über ein chinesisches Patentamt ist das neue Logo von OnePlus durchgesickert. Bisher gibt es wohl einige Variationen des Logos, darunter das "1+"-Symbol sowie eine neue Schriftart des Logotextes, berichtet gizchina.

©9to5google 2020 fullscreen Das neue Logo von OnePlus kommt in drei Ausführungen.

Während das Icon selbst weitgehend unverändert bleibt, ist die Schrift dicker geworden. Zuvor waren die Buchstaben des Wortes "Plus" dünner als die des Wortes "One". Nun ist die Schriftart einheitlich, doch die Änderung ist sehr subtil. Sie wird erst richtig deutlich, wenn das neue und alte Logo nebeneinandergelegt werden.

©gizchina 2020 fullscreen Die beiden Logos von OnePlus im Vergleich.

Die Veröffentlichung sollte anders ablaufen

Vermutlich wird das überarbeitete neue Logo auf der Rückseite der kommenden OnePlus 8-Serie zu sehen sein. Der neue Schriftzug wird dann wiederum auf der Verpackung der Geräte stehen.

Ursprünglich wollte OnePlus das neue Logo groß enthüllen. In einem Beitrag in den OnePlus-Gemeinschaftsforen kündigte der CEO des Unternehmens, Pete Lau, erstmals eine Veränderung des Markenauftritts an. Mitglieder des Forums sollten die überarbeitete Version zur gleichen Zeit wie die Mitarbeiter von OnePlus zu sehen bekommen. Lau erklärte, dass die Gemeinschaft Teil der "Familie" ist und keiner bevorzugt behandelt werden solle.