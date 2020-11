Neues Patent: Bekommt die Touch Bar des MacBook Pro Force Touch?

Arbeitet Apple etwa an einem MacBook mit Force Touch für die Touch Bar? Genau das lässt jedenfalls ein neues Patent erahnen, wonach der Hersteller die berührungsempfindliche Technologie in seine MacBooks integrierten könnte.

Die US-Patentbehörde US Patent & Trademark Office hat das von Apple eingereichte Patent jetzt als Dokument online gestellt, schreibt MacRumors. Somit könnte Force Touch künftig eine besondere Rolle in Apples MacBook-Touch-Bar einnehmen. Zwar mangelt es dem 2019 beantragten Patent an Details zur Umsetzung der Technologie, dafür gibt es aber ein paar Bilder, die die Entwicklung skizzieren. Demnach würde Apple die Sensoren für die druckempfindliche Force-Touch-Technologie direkt um den berührungsempfindlichen OLED-Streifen der Touch Bar verbauen.

fullscreen Eine Abbildung im Patent zeigt, wie Apple Force Touch in die Touch Bar integrieren könnte. Bild: © Patently Apple 2020

Schon erste Apple Watch hatte Force Touch

Apple hat die Touch Bar für das MacBook Pro 2016 zusammen mit einem Touch-ID-Sensor im Power-Button eingeführt. Die Touch Bar ersetzt die klassische Leiste mit den Funktionstasten und bietet stattdessen – je nach Anwendung – passende Aktionen an. Sollte die Touch Bar in Zukunft nicht nur auf Berührung, sondern auch auf unterschiedlich starke Eingaben reagieren, könnte die Bedienung von weiteren Optionen profitieren.

Die Force-Touch-Technik ist indes nicht neu: Schon die erste Apple Watch war damit ausgestattet, ab dem iPhone 6s auch die meisten Smartphones. Mittlerweile nutzt Apple die 3D-Touch-Technik für neue Handys zwar nicht mehr. Ob das Feature daher künftig in einem MacBook zu finden sein wird, bleibt noch abzuwarten. Wie immer gilt: Nicht alles, was Hersteller in Patenten zu Papier bringen, wird auch zwangsläufig realisiert.