Nicht nur für Fans: Das Samsung Galaxy S20 FE ist offiziell

Mit dem Samsung Galaxy S20 FE bekommt die S20-Serie ein neues Mitglied. Trotz des niedrigeren Preises spart das Smartphone nicht an High-End-Features. So gibt es einen Flaggschiff-Prozessor, ein 120-Hertz-AMOLED-Display und starke Kameras.

Mit der "Fan Edition" des Galaxy S20 hat Samsung die laut der Galaxy-Community wichtigsten Features der S20-Serie in ein günstigeres Smartphone gesteckt. Zu den Highlights zählt das 6,5 Zoll große Super-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln und einer Bildwiederholrate von wahlweise 60 oder 120 Hertz. Es wird zwei Modelle des Handys in Deutschland geben: Ein 4G-LTE-Modell sowie ein 5G-Modell. Im 4G-Modell sorgt der Exynos 990, der auch im deutschen Galaxy S20 steckt, für die Leistung. Das 5G-Modell setzt auf den Snapdragon 865 aus dem US-amerikanischen Galaxy S20.

Wahlweise 4G-LTE-Modell oder 5G-Modell

Das 4G-Modell gibt es mit wahlweise 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB erweiterbarem internen Speicher oder mit der Kombination 8 GB und 256 GB. Das 5G-Modell wird nur mit 6 GB Arbeitsspeicher und einem erweiterbaren 128 GB großen internen Speicher auf den Markt kommen. Die Selfie-Kamera löst mit 32 Megapixeln auf und hinten ist eine Triple-Kamera angebracht. Diese umfasst die optisch stabilisierte 12-Megapixel-Hauptkamera mit einem großen 1/1,76-Sensor, der viel Licht einfängt, sowie eine 12-Megapixel-Ultraweitwinkellinse und ein 8-Megapixel-Teleobjektiv.

fullscreen Die Vorderseite des Galaxy S20 FE mit Selfie-Kamera im Display. Bild: © Samsung 2020

Mit 25-Watt-Schnellladen

Der "Space Zoom" schafft bei der Fan Edition eine 30-fache Vergrößerung, beim Galaxy S20 Ultra war es ein 100-facher Zoom. Allerdings hatten die Fotos mit 100-fachem Zoom laut unseres Tests keine gute Qualität, insofern ist der Verlust verschmerzbar. Der 4.500 mAh große Akku lässt sich mit einem optional erhältlichen 25-Watt-Netzteil schnell aufladen, kabelloses Laden wird mit immerhin 15 Watt geboten. Das Smartphone ist nach dem Standard IP68 wasserdicht und übersteht so auch Regenschauer und Ausflüge in Pfützen. Als Betriebssystem dient Android 10 mit Samsungs Benutzeroberfläche OneUI 2.5.

Ein Flaggschiff ab 633 Euro

Beide Modelle werden in sechs Farben erhältlich sein: Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud Orange, Cloud Mint, Cloud Navy und Cloud White. Die Vorbestellung startet am 23. September und im Handel werden das Galaxy S20 FE und das Galaxy S20 FE 5G ab dem 2. Oktober erhältlich sein. Das Galaxy S20 FE mit 128 GB Speicher kostet dann 633 Euro, das Galaxy S20 FE mit 256 GB Speicher gibt es für 719 Euro und das 5G-Modell wird für 730 Euro in den Läden stehen.