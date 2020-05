Nokia 125 und Nokia 150: Neue Retro-Handys angekündigt

Zwei neue Tastenhandys für unter 30 Euro: Das Nokia 125 und Nokia 150 sollen in Kürze erhältlich sein. Zu ihren Vorzügen zählen der wechselbare Akku und der Kopfhöreranschluss.

Die einfachen Mobiltelefone laufen mit Nokias Betriebssystem Series 30+, so Hersteller HMD Global in einer Pressemitteilung. Neben den Grundfunktionen wie Telefonieren und SMS gibt es das klassische "Snake"-Spiel. Für die Darstellung muss jeweils ein mit 240 x 320 Pixel auflösender Bildschirm mit einer Größe von 2,4 Zoll genügen.

Nokia 150 mit Kamera und microSD-Unterstützung

Ein FM-Radio ist jeweils an Bord. Gespeicherte Fotos, Musik und Videos lassen sich auf dem Nokia 150 über passenden Apps anzeigen und wiedergeben. Die Daten können auf einer bis zu 32 GB großen microSD-Karte unterkommen, mit der sich der 4 MB große Speicher erweitern lässt. Der Arbeitsspeicher begnügt sich mit 4 Megabyte.

Im Gegensatz zum Nokia 150 erlaubt das Nokia 125 keine Speichererweiterung und verzichtet auf einen MP3-Player und eine Kamera. Es hat auf der Rückseite lediglich einen LED-Blitz montiert, der vermutlich als Taschenlampe nützlich ist. Das Nokia 150 bringt eine einfache VGA-Kamera für Schnappschüsse mit.

Beim Nokia 125 sind die Tasten mit einer Lücke voneinander abgesetzt.

Lange Laufzeit, aber nur 2G-Netzwerk

Beide Handys haben einen Klinkenanschluss für Kopfhörer, ihr 1.020-mAh-Akku soll eine Laufzeit von 23 Tagen im Stand-by erlauben. Die lange Laufzeit verwundert insofern wenig, als sich die Handys auf eine Dual-Band-2G-Verbindung beschränken.

Winfuture schreibt, dass die Handys in den kommenden Wochen in Europa in den Handel kommen. Das Nokia 125 gibt es in Weiß und Schwarz, das Nokia 150 in Grün, Blau und Rot. Die Geräte dürften in Deutschland rund 25 beziehungsweise 30 Euro kosten.