Nothing: Firma von OnePlus-Gründer plant als erstes Kopfhörer

Ex-One-Plus-Co-Gründer Carl Pei hat eine neue Firma namens Nothing gegründet – und die hat jetzt ihr erstes Produkt angekündigt: Wireless-Kopfhörer. Im Sommer soll es so weit sein, auch ein intelligent vernetztes Ökosystem wurde in diesem Zuge angekündigt.

Das erste Projekt der neuen Firma Nothing werden Kabellos-Kopfhörer sein, meldet das Nachrichtenmagazin Bloomberg. Nothing wurde von Carl Pei gegründet, seinerzeit Co-Founder des Smartphone-Herstellers OnePlus, den Pei Ende 2020 aber verlassen hat. Jetzt will der Geschäftsmann mit Nothing ein neues Ökosystem intelligenter Geräte erschaffen, die perfekt zusammenarbeiten – kabellose Earbuds werden den Start markieren. Nur bei Audio-Produkten soll es aber nicht bleiben, auch wenn Pei zu weiteren Neuheiten noch keine Angaben macht.

Nothing hat schon mehr als 12 Millionen Euro eingesammelt

Damit wird Neuling Nothing auf einen Schlag mit großen Kopfhörer-Herstellern von Kopfhörern konkurrieren, etwa Sony, Apple oder auch Samsung. Und: auch mit OnePlus, das 2020 seine ersten True-Wireless-Kopfhörer veröffentlicht hat – noch unter der Ägide Peis. An Geld mangelt es Nothing jedenfalls nicht: In einer Finanzierungsrunde konnte die junge Firma bereits umgerechnet rund 12,4 Millionen Euro einsammeln. Geldgeber: Die Venture-Capital-Einheit von Alphabet namens "GV", ehemals Google Ventures.

Release der Nothing Wireless-Earbuds Sommer 2021

"Wir sind zuversichtlich, dass das Nothing-Team mit Carls globaler Denkweise einen bedeutsamen Einfluss auf den Markt für Verbrauchertechnologie haben wird", glaubt Tom Hulme, General Partner bei GV. Die neuen Wireless-Earbuds sollen im Sommer 2021 erscheinen. Details zu Ausstattung und Features sind noch nicht bekannt.