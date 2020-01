Offiziell: Das Galaxy S20 wird am 11. Februar vorgestellt

Samsung lädt zur Galaxy-S20-Präsentation am 11. Februar ein. Das kommende Unpacked Event kündigte der Hersteller nun mit einem kurzen Video an. Es wird wieder möglich sein, die Präsentation auf der Samsung-Website als Stream zu betrachten.

Laut aktuellem Gerüchtestand wird Samsung das Galaxy S11 vielmehr als „Galaxy S20“ auf den Markt bringen. In Samsungs Videoclip behält der Hersteller den Namen des neuen Flaggschiff-Smartphones aber noch für sich. Vielmehr kündigt Samsung lediglich die neuen „Galaxy“-Handys an. Den Teaser-Clip hat Max Weinbach ausfindig gemacht und auf Twitter veröffentlicht (via WinFuture).

Teaser verrät neues Kamera-Design

Interessant dabei: Im "Galaxy"-Schriftzug tauschen ein Rechteck und ein Quadrat an der Stelle der beiden Buchstaben "A" auf. Wahrscheinlich zeigen sie das Design der beiden Kamera-Buckel auf den Rückseiten des Galaxy S20 und des Galaxy S20 Ultra. Das würde jedenfalls, mehr oder weniger, zu den geleakten Renderbildern der Handys passen. Das Unpacked Event findet zehn Tage vor dem Start des Mobile World Congress statt und die Smartphones könnten dann Anfang März auf den Markt kommen.

Unpacked Event lässt sich wieder streamen

Die offiziellen Einladungen an die Presse dürften schon bald folgen. Zwar gilt das Teaser-Video als authentisch, wurde jedoch geleakt und nicht direkt von Samsung veröffentlicht. Noch ist unklar, wo Samsung die neuen Galaxy-Smartphones zeigen wird, letztes Jahr fand der Unpacked Event in New York statt. So oder so verweist der Clip auf die Möglichkeit, die Präsentation live auf samsung.com zu streamen. Als besonders spannend gilt das Galaxy S20 Ultra, das unter anderem eine neue 108-Megapixel-Kamera mitbringen soll.