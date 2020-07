Offiziell: Google Pixel 4a wird am 3. August vorgestellt

Google hat das Release-Datum des Google Pixel 4a in einem originellen Teaser bekannt gegeben. Es verbirgt sich in einem Easter-Egg auf der Produktwebsite. Die Seite sieht unfertig aus und es scheint zunächst, als hätte Google sie versehentlich online gestellt. Doch der Eindruck täuscht.

Ein "Google Phone" soll am 3. August präsentiert werden. Dieses Datum erfahren die Besucher der Produktwebsite erst, wenn sie ein kleines Rätsel lösen. Sie werden zunächst vom Schriftzug "Introducing The Google Phone" begrüßt, wobei zwischen "Google" und "Phone" schwarze Balken eingeblendet sind. Klicken die Besucher auf die Balken, ändern diese ihre Farbe.

Spoiler: So löst Du das Google-Rätsel

Des Rätsels Lösung: Du musst so lange auf die Balken klicken, bis sie die Farben des Google-Schriftzugs ergeben. Konkret: Blau, Rot, Gelb, Blau, Grün und Rot – in dieser Reihenfolge. Anschließend ist blaue Schrift zu sehen und es ergibt sich der Satz: "Introducing The Google Just What You've Been Waiting For Phone". Der Hersteller möchte also genau das Handy vorstellen, auf das die Fans gewartet haben. Und das kann nur das Pixel 4a sein – das Google-Handy, zu dem sich Leaks und Zertifizierungen in den vergangenen Wochen gehäuft haben.

Weitere Hinweise im Platzhaltertext

Unter dem Platzhaltertext wird groß das Datum eingeblendet, "Aug. 3". Bei näherer Betrachtung erweist sich der Platzhaltertext nicht als bloßer Unsinn – auch darin verbergen sich Hinweise auf das Google-Handy. Konkret tauchen darin die folgenden Begriffe auf: "lowlightena capturum", "blurtutate bokehus", "megapixelum" und "longlastingis batterum". Will heißen: Das Pixel 4a wird gute Nachtfotos und Porträts knipsen sowie eine lange Akkulaufzeit bieten. Am 3. August erfahren wir mehr.