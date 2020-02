Offizielle Galaxy S20 Webseite bestätigt Namen und zeigt Zubehör

Das Galaxy S11 heißt wirklich "Galaxy S20". Die letzten Zweifel daran, dass Samsungs nächstes Flaggschiff diesen Namen tragen wird, dürften mit der Nennung des Namens auf offiziellen Samsung-Webseiten endgültig ausgeräumt sein. Außerdem war dort kurzzeitig schon Zubehör für Samsungs Galaxy-S20-Reihe aufgeführt.

Wie Mobile Fun (via Sammobile) berichtet, gingen in Deutschland und in Belgien schon die Landing Pages der Galaxy-S20-Reihe kurzzeitig online. Dort fielen auch die Namen "Galaxy S20" und "Galaxy S20+", erstaunlicherweise aber nicht die Bezeichnung "Galaxy S20 Ultra". Das muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Luxus-Variante von Samsungs Flaggschiff einen anderen Namen tragen oder nur in anderen Ländern erscheinen wird.

Hüllen nun ebenfalls offiziell bestätigt

©Winfuture 2020 fullscreen Ein gerendertes Bild des LED Cover gab es auch schon. Hier einmal von hinten ... ©Winfuture 2020 fullscreen ... und einmal von vorne.

Neben den Namen der Smartphones wurden auf den Landing Pages auch einige offizielle Hüllen für die S20-Gerätereihe bestätigt. Große Überraschungen gab es dort nicht, denn es wurden die gleichen Hüllen aufgeführt, die auch schon ein britischer Händler in seinem Online-Shop zur Vorbestellung angeboten hatte.

So wurden als Hüllen für das Galaxy S20 ein LED Cover, Clear View Cover und Protective Standing Cover gelistet. Das LED Cover war sogar schon auf einem gerendertem Bild zu sehen. Für das Galaxy S20+ waren ein Clear View Cover und ein Smart LED Cover aufgeführt. Außerdem gab es eine Hülle mit der Typenbezeichnung "EF QG988", die weder dem Galaxy S20 noch dem S20+zugeordnet war. Diese ist womöglich für das Galaxy S20 Ultra vorgesehen.