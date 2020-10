ok. Fire TV Edition ist da: Smart, erschwinglich – und mit Alexa

Mit dem ODL 55750UV-TFB Fire TV Edition präsentiert ok. einen neuen 4K-Fernseher, der die komplette Fire-TV-Erfahrung direkt mitliefert. Wir haben alle Infos dazu.

ok., eine Eigenmarke von SATURN, hat den Marktstart seines neuen 4K-Geräts angekündigt. Der Fernseher bietet die vollständige Fire-TV-Benutzeroberfläche und somit Zugriff auf zahlreiche Apps, Spiele und Streamingdienste wie Amazon Prime und Netflix. Hier fallen je nach Möglichkeiten die Kosten für Abonnements an, zusätzliche Hardware ist nicht nötig. ok. hat das Fire-TV-System direkt in den Fernseher integriert.

ok. Fire TV Edition: Mit Alexa-Sprachfernbedienung

Der TV punktet mit einer gleichermaßen einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche, erlaubt den schnellen Zugriff auf TV-Streaming und Live-Fernsehen. Auf der Fernbedienung finden sich Shortcut-Buttons für Streamingdienste wie Amazon Prime, Netflix, DAZN und TV Now.

fullscreen Direkt zu den Inhalten – dank Alexa-Sprachsteuerung über die Fernbedienung. Bild: © OK 2020

Die Sprachassistentin Alexa ist ebenfalls integriert und lässt sich über die mitgelieferte Alexa-Sprachfernbedienung aktivieren. Nutzer finden so nicht nur Inhalte, sondern können auch Termine verwalten oder die mit Alexa kompatiblen Geräte im Smart Home steuern.

Volle Fire-TV-Experience zu erschwinglichen Preisen

Der ok. ODL 55750UV-TFB Fire TV Edition hat einen Bildschirm mit einer 55 Zoll großen Diagonale, der in 4K mit 3.840 x 2.160 Pixeln auflöst. Dank HDR in Form von Dolby Vision stellt das Gerät Bilder besonders kontrastreich dar, für ordentlichen Sound sorgen DTS und Dolby Audio. Ein integrierter Triple-Tuner für Kabel, Satellit und Antenne für klassisches Fernsehen ist ebenfalls an Bord.

Den ok. ODL 55750UV-TFB Fire TV Edition gibt es ab sofort bei SATURN für 377,25 Euro zu kaufen. Weitere Modelle sollen folgen.

