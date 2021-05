OLED-Fernseher von LG wird per Software-Hack zum besseren Modell

Wer den LG-OLED-TV C1 besitzt, kann aus diesem im Handumdrehen einen G1 machen – einfach per Software-Trick. Der Vorteil: eine größere Helligkeit des Displays. Nachteil: der Hack ist nicht offiziell und kann die Lebensdauer des Fernsehers negativ beeinträchtigen.

Das "Upgrade" eines C1-TVs auf einen G1 funktioniert über das Service-Menü des LG-OLED-Fernsehers, schreibt Caschys Blog. Es reiche schon aus, lediglich die Geräte-ID des TVs zu ändern, um damit von einer Software zu profitieren, die nicht für das eigentliche Modell vorgesehen ist. Auf YouTube kursiert ein entsprechendes Video, in dem der Hack näher beschrieben wird.

Ganz trivial ist der Prozess nicht, da das Service-Menü nur zu Wartungszwecken für Techniker gedacht ist und ein Aufrufen mit der herkömmlichen Standard-Fernbedienung ohnehin nicht möglich ist. Zudem warnt LG TV-Besitzer vor eigenmächtigen Änderungen im Service-Menü, da somit die Garantie aufs Spiel gesetzt werden könne.

Negative Folgen nicht auszuschließen

Ratsam ist der Software-Hack aus Garantie-Sicht also nicht. Zudem sind negative Folgen nicht auszuschließen, da unbekannt ist, ob in beiden Geräteserien tatsächlich exakt die gleiche Hardware verbaut ist. Zumindest die Lautsprecher verfügen beim G1-Modell über mehr Leistung, weswegen Änderungen an der Software theoretisch Schäden am Lautsprecher verursachen könnten. Auch kann es Probleme bei der Installation kommender Software-Updates geben. Deswegen gilt: Das Ausprobieren erfolgt auf eigenes Risiko.

Das zeichnet LGs OLED-TV-Serie G1 aus

LGs G1-Serie unterscheidet sich von der C1-Serie primär durch den Einsatz der OLED-Evo-Technologie. Eine zusätzliche Schicht macht das Display effizienter und sorgt für eine höhere Helligkeit, um damit den Abstand zu LCD-Fernsehern zu verringern. Schließlich liefern OLED-TVs zwar kontraststarke Bilder, in puncto maximaler Helligkeit erreichen sie aber nicht die Spitzenwerte von herkömmlichen LCD-Modellen.

