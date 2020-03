OnePlus 8: Diese Bilder zeigen das Smartphone in voller Pracht

Das OnePlus 8 zeigt sich erstmals auf geleakten Fotos. Optisch wird sich das Smartphone demnach kaum vom Vorgänger unterscheiden.

Schon in wenigen Wochen wird das neue Smartphone OnePlus 8 vorgestellt. Dank einiger geleakter Render-Bilder wissen wir nun auch, was genau da auf uns zukommt. Aufgetrieben wurde das Material von WinFuture-Redakteur und Profi-Leaker Roland Quandt.

Das Design ähnelt dem des OnePlus 7

Das Design fällt demzufolge nur geringfügig anders aus als beim OnePlus 7. So sitzt die Frontkamera nicht mehr mittig am oberen Bildschirmrand, sondern wurde in Form eines Lochs in der linken oberen Ecke platziert. Das Display selbst misst laut bisherigen Informationen 6,55 Zoll, bietet eine Full-HD+-Auflösung und eine Bildwiederholrate von 90 Hertz. Auch der Fingerabdrucksensor wurde direkt in den Screen integriert.

Schicke Farboptionen für die Rückseite

Die Rückseite erstrahlt in drei verschiedenen Farben: Neben dem schwarzen Modell wird es auch eine grüne Variante geben und eine Version mit einem Farbverlauf namens Glow. Das Kamera-Modul mit seinen drei Linsen ist mittig platziert. Es soll einen 48-Megapixel-Sensor, ein 16-Megapixel-Weitwinkelobjektiv und eine 2-Megapixel-Tiefenoptik umfassen.

Im Inneren gibt es laut WinFuture die erwartete Technik aus Snapdragon-865-Prozessor, 8 GB RAM und 128 GB Speicher sowie einen 4300-mAh-Akku. Ob das stimmt, werden wir spätestens Mitte April sehen. Dann wird OnePlus sein neues Smartphone wohl offiziell vorstellen.