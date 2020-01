OnePlus 8 Pro endlich mit Wireless Charging?

Das sagt Andreas:

Huawei sprach sich jahrelang gegen höhere Handydisplay-Auflösungen als Full HD aus – das Mate 20 Pro bekam schließlich trotzdem eine höhere Auflösung. Samsung veralberte Apple für das Weglassen des Kopfhörer-Anschlusses – und strich ihn dann selbst. Nun will OnePlus offenbar Wireless Charging verbauen, obwohl die hauseigenen Ingenieure offenbar – berechtigt – keinen Sinn im Feature sahen.



Wer sich bei ihnen beschweren möchte, muss aber auch anerkennen, dass die Kunden es jeweils so gewollt haben. Wenn die Leute sinnlose Features haben möchten und bereit sind, dafür zu zahlen, dann bekommen sie die Features eben und der Preis von Flaggschiff-Handys steigt weiter an.