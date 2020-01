OnePlus 8 Pro: Hands-on zeigt Optionen für Bildwiederholrate

Dass das OnePlus 8 Pro ein AMOLED-Display mit Unterstützung für bis zu 120 Hz besitzen wird, wissen wir bereits. Ein Foto von einem Hands-on zeigt nun erstmals, welche Optionen für die Bildwiederholraten das Smartphone bieten wird.

Das geleakte Foto des OnePlus 8 Pro stammt von der Seite True Tech, die laut eigener Angabe seit drei Jahren exklusive Leaks von OnePlus-Smartphones veröffentlicht. Das neueste Foto zeigt die Einstellungen der Bildwiederholrate. Gewählt werden kann aus den Optionen 120 Hz, 90 Hz und 60 Hz.

©True Tech 2020 fullscreen Du hast die Wahl: 120 Hz, 90 Hz oder 60 Hz.

120 Hertz ist am sanftesten, verbraucht aber mehr Strom

Unter den Optionen stehen außerdem kurze Erklärungen, was die jeweilige Einstellung bewirkt. So bieten 120 Hertz die maximale Geschmeidigkeit beim Scrollen und Animationen. Dafür muss aber ein leicht höherer Energieverbrauch in Kauf genommen werden. Die Option 90 Hertz ist eine ausbalancierte Mischung aus Geschmeidigkeit und Akkulaufzeit. Im Vergleich zu den beiden anderen Bildwiederholraten ist die Sanftheit beim Scrollen und bei den Animationen mit 60 Hertz natürlich am geringsten. Dafür erhöht sich aber die Akkulaufzeit leicht.

Schafft das OnePlus 8 Pro 120 Hertz bei maximaler Auflösung?

Leider ist auf dem Screen nicht zu sehen, ob bei der Auswahl von 120 Hertz die Auflösung automatisch heruntergeschraubt wird. Falls die Auflösung des Displays bei 120 Hz tatsächlich gesenkt wird, sollte diese Information eigentlich in den gleichen Einstellungen sichtbar sein. Es könnte also sein, dass selbst bei der Auswahl von 120 Hertz der Bildschirm mit der maximalen Auflösung läuft. Allerdings merkt True Tech an, dass der Einstellungsbildschirm unvollständige Informationen zeigen könnte, da es sich möglicherweise um ein Testgerät für interne Zwecke handelt.