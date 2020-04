OnePlus 8 Pro: Verpackung bestätigt neue Wireless-Kopfhörer

Mit den Bullets Wireless Z wird OnePlus wohl die passenden Kopfhörer zum neuen OnePlus 8 Pro auf den Markt bringen. Nun ist ein erstes Bild der Verpackung geleakt.

Neben neuen Smartphones wird OnePlus am Dienstag mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein neues Paar kabelloser Kopfhörer vorstellen. Jetzt wurde die Existenz der OnePlus Bullets Wireless Z durch einen Leak des Twitter-Nutzers Evan Blass (via Pocket Now) gewissermaßen bestätigt.

Die Verpackung verrät den Namen

Als Quelle dient dabei eine Pop-Up-Verpackung des OnePlus 8 Pro, wie sie vom Hersteller üblicherweise an Tester verschickt wird. In dieser finden sich neben dem Smartphone auch noch diverse Schutzhüllen und eben die neuen Kopfhörer. Optisch erinnern diese zumindest auf den ersten Blick an die OnePlus-Bullets-Modelle früherer Generationen.

Angeblich bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit

Bei den OnePlus Bullets Wireless Z handelt es sich demnach um Bluetooth-Kopfhörer, die über einen Nackenbügel miteinander verbunden sind. Gerüchten zufolge sollen diese mit einer Aufladung eine Spielzeit von bis zu 20 Stunden bieten und nach nur 10 Minuten Aufladen für weitere 10 Stunden laufen. Außerdem deuten frühere Leaks darauf hin, dass es die neuen Bullets – wie auf dem Bild zu sehen – in vier Farbvarianten geben könnte.

Weitere Informationen zu den OnePlus Bullets Wireless Z wird es vermutlich ab 17:00 Uhr geben. Dann möchte der Hersteller nämlich seine neuen Smartphones OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro samt Zubehör im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz vorstellen.