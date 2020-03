OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro: Nahezu alle Specs geleakt

Optisch mag das OnePlus 8 aussehen wie das OnePlus 7T – doch im Inneren hat sich einiges getan. Jetzt wurden nahezu alle Specs für das OnePlus 8 und das OnePlus 8 Pro geleakt – und die lassen Großes erwarten.

Verbreitet wurden die geleakten Infos von Twitter-Nutzer Ishan Agarwal, schreibt PhoneArena. Demnach wird das neue Flaggschiff von OnePlus vom brandneuen Snapdragon 865 angetrieben, der etwa auch im Galaxy S20 oder LG V60 ThinQ verbaut ist. Als Unterstützung sollen 8 GB RAM dienen, während der interne Speicher in das Grundausstattung 128 GB beträgt – angeblich sei bereits eine teurere Variante mit 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicherplatz in der Mache. Auch im schnellen 5G-Mobilfunknetz werden beide neuen Smartphones unterwegs sein.

OnePlus 8 Pro wohl mit 120-Hz-Bildschirm

Ein Highlight der Pro-Version dürfte der 6,78 Zoll große AMOLED-Bildschirm mit flüssiger 120-Hz-Bildwiederholrate werden. Dieser soll mit 3.120 x 1.440 Pixeln auflösen. Das normale OnePlus 8 hingegen wird wohl ein Display mit 6,55 Zoll Diagonale bekommen, in 2.400 x 1.080 Pixeln auflösen und immerhin eine Bildwiederholungsfrequenz von 90 Hz unterstützen.

Erstmals Wireless Charging mit 30 Watt

In Sachen Design will das OnePlus 8 mit schmalen und abgerundeten Bildschirmrändern punkten, während die 16-MP-Frontkamera direkt im Display integriert sein dürfte. Ein 4.510 mAh großer Akku soll hingegen für eine ordentliche Nutzungsdauer sorgen. Zumindest das OnePlus 8 Pro könnte sich besonders schnell aufladen lassen dank – Fast Charging mit 30 Watt – und zum ersten Mal auch per Wireless Charging mit ebenfalls 30 Watt. Auch das umgekehrte kabellose Laden mit 3 Watt soll möglich sein.

Wenngleich bei der Kamera noch nicht alle Details bekannt sind, dürfte das Pro-Modell eine 48-Megapixel-Hauptkamera und ein 48-MP-Ultraweitwinkel-Objektiv besitzen. Ein weiterer 8-MP- und 5-MP-Sensor sind ebenso im Gespräch, wovon einer als Teleobjektiv und einer als Tiefensensor dienen könnte. Vorgestellt werden könnte das OnePlus 8 im April oder Mai.