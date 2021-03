OnePlus 9 Pro: In weniger als 45 Minuten komplett kabellos geladen

Das OnePlus 9 Pro unterstützt superschnelles Wireless Charging. So soll das Smartphone kabellos in weniger als 45 Minuten voll aufgeladen sein.

Vor ein paar Wochen hieß es in der Gerüchteküche noch, dass das OnePlus 9 Pro kabellos mit bis zu 45 Watt aufgeladen werden kann. Wie The Verge nun meldet, seien die tatsächlichen technischen Daten aber sogar noch besser. Die Webseite durfte das Feature bereits vor dem offiziellen Launch des Mobiltelefons am 23. März ausprobieren und bestätigt: Das OnePlus 9 Pro beherrscht sogar Wireless Charging mit 50 Watt.

Ladegeschwindigkeit durch ersten Test bestätigt

In einem aktuellen Teaser-Video von OnePlus wird angedeutet, was das im Alltag bedeutet. In dem kurzen Clip wird ein OnePlus-9-Smartphone innerhalb von 43 Minuten kabellos voll aufgeladen. Als Vergleich dient ein iPhone, dass in derselben Zeit nur auf 73 Prozent kommt – mit Kabel wohlgemerkt! Laut The-Verge-Bericht sind die 43 Minuten auch nicht aus der Luft gegriffen und entsprechen der realen Ladegeschwindigkeit.

Deutliches Upgrade im Vergleich zum Vorgänger

Im Vergleich zum OnePlus 8 Pro mit seinem 30-Watt-Wireless-Charging ist das ein ordentliches Upgrade. Der Vorgänger des OnePlus 9 Pro schaffte es kabellos in 30 Minuten auf gerade einmal 50 Prozent Akkuladung. Um diese Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss beim OnePlus 9 Pro allerdings zwingend das passende Ladegerät des Herstellers verwendet werden.

Auch Fast Charging mit Kabel ist schneller

Auch abseits von Wireless Charging gibt es Verbesserungen beim Aufladen des OnePlus 9 Pro. Mit Kabel ist nämlich sogar Schnellladen mit 65 Watt möglich, was einen vollen Akku innerhalb von nur 29 Minuten ermöglicht. Die neuen OnePlus-Smartphones werden am kommenden Dienstag zusammen mit der OnePlus Watch offiziell vorgestellt.