OnePlus Buds: Leak-Bilder zeigen Wireless-Kopfhörer kurz vor Launch

Zusammen mit dem OnePlus Nord werden auch die Wireless-Kopfhörer OnePlus Buds enthüllt – und kurz vor der Präsentation wurde jetzt das vollständige Design geleakt. Zu finden sind die Bilder in den Tiefen einer aktuellen Beta-Version.

In der APK der neuesten Beta-Version für das OnePlus 8 wurde eine Bildergalerie der OnePlus Buds entdeckt, schreibt 9to5Google. Zu sehen sind die neuen Wireless-Kopfhörer in den Farben Schwarz, Weiß und Blau. Optisch scheinen sie von den bisherigen Bullets-Kopfhörern des Herstellers inspiriert, zu erkennen vor allem am flachen Kreis am oberen Ende. Das abgerundete Case bildet jeweils die Farbe des Kopfhörers ab, wobei die blaue Ausführung ein grünes beziehungsweise neongelbes Innenleben im Case besitzt.

OnePlus Buds mit Fast Charging und Dolby Atmos

Schon im Vorfeld hat OnePlus verraten, dass die Wireless-Kopfhörer eine Wiedergabezeit von rund 30 Stunden bieten werden. Dank Fast Charging werden sich die OnePlus Buds besonders schnell aufladen lassen – zehn Minuten sind ausreichend für zehn Stunden Laufzeit. Aber: Wireless Charging wird nicht möglich sein.

Der Blick in den Programmcode der Beta-Software enthüllt dafür weitere interessante Features: So werden die Kopfhörer wohl eine "Finde mein Gerät"-Option besitzen. Unterschiedliche Equalizer-Einstellungen sollen ebenso vorhanden sein wie die Unterstützung für das 3D-Tonformat Dolby Atmos.

Der Preis soll angeblich 99 US-Dollar betragen, umgerechnet rund 86 Euro. Für diesen vergleichsweise günstigen Preis werden Käufer aber wohl auf Features wie Noise-Cancelling verzichten müssen. Am Dienstag wird OnePlus die neuen Kopfhörer zusammen mit dem OnePlus Nord vorstellen.