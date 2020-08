OnePlus: Einsteiger-Smartphone für 200 Dollar wohl kurz vor Launch

Bislang hat Hersteller OnePlus vorrangig die Mittel- bis Oberklasse bedient – doch jetzt soll OnePlus offenbar an einem erschwinglichen Einsteiger-Smartphone arbeiten. Preis: rund 200 US-Dollar.

Das zumindest schreibt AndroidCentral unter Berufung auf eine Insider-Quelle. Demnach entwickle OnePlus ein Einsteiger-Smartphone, das von einem Snapdragon 460 angetrieben werde. Als Arbeitsspeicher sollen 4 GB RAM dienen, die interne Speicherkapazität 64 GB betragen. Auch ein microSD-Slot für eine mögliche Speichererweiterung soll vorhanden sein. Herzstück: ein 6,52 Zoll großes Display mit 720p-Auflösung. Auf der Rückseite wartet das Smartphone mit einem Fingerabdrucksensor auf.

OnePlus-Handy mit 6.000 mAh großem Akku?

Der Launch des Handys stehe unmittelbar bevor, heißt es, und werde weltweit erfolgen. Wie das Gerät heißen soll, ist noch nicht bekannt, firmieren soll es intern unter der Codebezeichnung "Clover". Eine Triple-Kamera auf der Rückseite soll sich zusammensetzen aus einem 12-MP-Hauptsensor und jeweils zwei weiteren 2-MP-Objektiven. Highlight des OnePlus-Smartphones dürfte dessen großer Akku mit einer mutmaßlichen Kapazität von satten 6.000 mAh werden. In Kombination mit dem vermutlich energiesparendem Display dürfte eine sehr lange Akkulaufzeit erzielt werden.

Launch in den USA wichtiges Signal

Preislich soll sich das neue OnePlus-Smartphone in einem Bereich von etwa 200 US-Dollar bewegen, umgerechnet rund 170 Euro. Vor allem der geplante Start in den USA dürfte für OnePlus ein wichtiger Schritt sein, um in diesem Markt Fuß zu fassen. Denn: Bislang ist OnePlus in den USA kaum bekannt, während sich der Hersteller hierzulande seit vielen Jahren einen Namen gemacht hat, der vor allem aus seiner Anfangszeit als Macher von "Flaggschiff-Killern" rührte. Wann genau OnePlus das neue Modell vorstellen wird, ist aber noch nicht bekannt.