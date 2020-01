OnePlus kündigt optimiertes Laden an: So funktioniert die Akku-Technik

OnePlus hat ein neues Feature für das schonende Laden des Smartphone-Akkus angekündigt. Dahinter steckt ein kluges System, das mit der Zeit die Nutzergewohnheiten kennenlernt und auf dieser Basis den Akku besonders schonend mit Energie versorgt.

Das hat der chinesische Hersteller in seinem hauseigenen Forum mitgeteilt, berichtet The Verge. Das Feature optimiertes Laden wurde erstmals im Dezember in einer Beta-Version von OnePlus entdeckt und jetzt offiziell bestätigt.

Das Konzept dahinter: Wird das Handy mit Energie versorgt, lädt das System den Akku nur bis zu einem Stand von 80 Prozent – danach stoppt es und hält diesen Wert. Rechtzeitig, bevor der Besitzer das Gerät vom Strom nimmt, lädt die intelligente Software das Handy vollständig auf. Da das System die übliche Nutzung nicht im Vornherein weiß, braucht es einige Wochen, bis das neue Feature zuverlässig funktioniert.

Optimiertes Laden: Das steckt dahinter

Neu ist das Feature indes nicht: Apple setzt für das iPhone auf ein vergleichbares Verfahren, das mit dem Release von iOS 13 im Herbst eingeführt wurde. Bekanntlich ist ein Ladestand zwischen 50 und 80 Prozent für Lithium-Ionen-Akkus am besten, da sich somit die Lebensdauer des natürlichen Verschleißteils verlängern lässt.

Häufig werden Smartphones aber über Nacht vollständig aufgeladen und verbleiben dann mitunter mehrere Stunden bei 100 Prozent – worunter die Langlebigkeit des Energiespeichers leidet und was die Leistung der Batterie sinken lässt. Das haben auch die Hersteller erkannt und integrieren vermehrt Technologien für ein schonenderes Laden. Wie auch beim iPhone wird sich das Feature aber auch bei OnePlus deaktivieren lassen.

Rollout noch offen

Wann genau OnePlus die neue Funktion für seine Smartphones bereitstellen wird, ist aber noch offen. Da optimiertes Laden jedoch schon in einer Beta-Version zu finden war, dürfte ein endgültiger Rollout nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.