OnePlus Nord CE 5G: Neues Mittelklasse-Smartphone mit 5G im Anmarsch

Am 10. Juni wird das Mittelklasse-Smartphone OnePlus Nord CE 5G wohl seinen Launch feiern – und vorab sind jetzt die wichtigsten technischen Details durchgesickert.

Bestätigt hat Hersteller OnePlus den Namen für seinen neuen Midranger ohnehin schon, jetzt sind weitere Details zum OnePlus Nord CE 5G aufgetaucht. So soll das Handy von einem Snapdragon 750G angetrieben werden, berichtet Android Central unter Berufung auf eigene Quellen. Das ist der gleiche Chipsatz, der etwa auch im Samsung Galaxy A52 5G verbaut ist – und mit dem sich das neue Mittelklasse-Modell wohl messen möchte. Somit wird das OnePlus Nord CE 5G auch im schnellen 5G-Mobilfunknetz unterwegs sein.

So gut soll das OnePlus Nord CE 5G ausgestattet sein

Der AMOLED-Bildschirm soll 6,43 Zoll in der Diagonale messen und eine schnelle 90-Hz-Bildwiederholrate unterstützen – genau wie das erste Nord-Modell von OnePlus. Als Hauptkamera sollen eine 64-Megapixel-Linse und zwei weitere Objektive vorgesehen sein, während die Frontkamera Selfies mit 16 MP knipst. Die Konkurrenz in Form des Galaxy A52 5G bietet noch eine Hauptkamera mehr.

Launch wohl am 10. Juni

Das Design soll einen frischen Anstrich bekommen, wenngleich vor allem der Look der Hauptkamera wohl an den des OnePlus 9 und des OnePlus 9 Pro erinnern dürfte. Immerhin der Preis des neuen OnePlus Nord CE 5G könnte wohl unter dem des Galaxy A52 5G liegen. Samsung verkauft seinen Midranger offiziell für 429 Euro – und diesen Preisbereich dürfte OnePlus deutlich unterbieten. Am 10. Juni soll das neue Handy offiziell im Markt eingeführt werden.