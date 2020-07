OnePlus Nord: Geleaktes Datenblatt zeigt mögliche Specs

Der bekannte Leaker Evan Blass hat möglicherweise einen Großteil der Spezifikationen des OnePlus Nord geleakt. Die Infos stammen aus einer virtuellen Trainingspräsentation des Smartphones. Blass ist sich allerdings selbst nicht sicher, ob die Daten wirklich korrekt sind.

Auf Twitter teilt der Smartphone-Leaker eine abfotografierte Folie aus einer angeblichen Trainingspräsentation für das OnePlus Nord. Das Foto wurde ihm von einem Teilnehmer der Präsentation zugespielt. Laut Blass stimmen die Infos größtenteils mit den bisher bekannten Daten zum neuen OnePlus-Smartphone überein. Sein Kommentar "Let the debunking begin" (auf Deutsch etwa: Lasst die Entlarvung beginnen) deutet aber an, dass er nicht hundertprozentig vom Leak überzeugt ist.

Das sind die angeblichen Specs des OnePlus Nord

Laut des geleakten Datenblatts soll das OnePlus Nord über einen Snapdragon 765G 5G, 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher verfügen. Es scheint aber auch noch eine weitere Variante mit 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher zu geben. In bisherigen Gerüchten hieß es, dass das OnePlus Nord nur 6 GB Arbeitsspeicher besitzen werde, berichtet Android Authority.

Weiterhin soll das Smartphone ein 6,44 Zoll großes AMOLED-Display haben, das eine Bildwiederholrate von 90 Hertz unterstützt. Die Auflösung des Displays soll 2.400 x 1.080 Pixel betragen.

Zwei Kameras vorne, vier Kameras hinten

Auch im Hinblick auf die Kameras scheint das OnePlus Nord laut Datenblatt einiges zu bieten. Auf der Vorderseite befinden sich zwei Kameras: ein 32-MP-Hauptsensor und eine 8-MP-Weitwinkelsensor. Das Kameramodul auf der Rückseite des Geräts besteht aus vier Kameras: einem 48-MP-Hauptsensor von Sony mit optischer und elektronischer Bildstabilisierung, ein 8-MP-Ultraweitwinkelobjektiv, ein 5-MP-Tiefensensor und eine 2-MP-Makrolinse.

Der Akku des OnePlus Nord soll eine Kapazität von 4.115 mAh bieten und Warp Charging 30T unterstützen. Laut Datenblatt wird OnePlus das Smartphone in den Farbvarianten Blue Marble, Gray Onyx und Gray Ash anbieten.

Ob die geleakten Daten des OnePlus Nord wirklich korrekt sind, erfahren wir spätestens am 21. Juli. Dann will das Unternehmen das Smartphone auf einem AR-Event vorstellen.