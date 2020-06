OnePlus Nord: Neue Smartphone-Reihe offiziell angekündigt

Das sagt Patrick:

OnePlus bleibt Meister der Selbstinszenierung: Wo andere Hersteller ohne viel Tam-Tam einfach ein weiteres Mittelklasse-Smartphone auf den Markt geworfen hätten, setzten die Chinesen eine aufwändige aber wohl orchestrierte Marketing-Kampagne in Gang, um die Kunden "heiß" auf das neue Produkt zu machen. Das Ziel der Strategie dürfte es sein, den Käufern am Ende das Gefühl zu geben, etwas besonderes in den Händen zu halten und nicht nur ein X-beliebiges Smartphone. Interessant bleibt aber die Frage, ob das fertige Produkt auch für sich genommen interessant genug sein wird.