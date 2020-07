OnePlus Nord: Teaservideo zeigt endlich das Smartphone

OnePlus hat seine Ankündigung wahr gemacht und weitere Details zur neuen Smartphone-Serie Nord verraten. Nach der offiziellen Ankündigung in der vergangenen Woche gibt es nun endlich auch das Handy selbst zu sehen.

Das neue OnePlus Nord taucht dabei kurz in einem Teaservideo auf, das der Hersteller auf YouTube veröffentlichte. Ungefähr nach einer Minute ist in dem Clip eine Frau mit dem Smartphone in der Hand bei einer Art Livestream zu sehen, ehe sie das Handy in die Tasche steckt.

Android Authority hat sich die kurze Passage genau angesehen und kommt zu dem Schluss, dass das OnePlus Nord offenbar eine Dual-Selfie-Kamera auf der Vorderseite hat, ähnlich der des Huawei P40 Pro. Kürzlich hatte es bereits entsprechende Gerüchte gegeben, dass das Nord eine Frontkamera mit 32-MP-Hauptsensor und 8-MP-Weitwinkel besitzen soll.

Drei oder vier Linsen auf der Rückseite?

In Sachen Rückkamera ist die Informationslage etwas schwieriger. Als das OnePlus Nord noch unter dem Namen OnePlus Z durch die Gerüchteküche geisterte, hieß es meist, dass eine Dreifach-Kamera auf der Rückseite sitzen soll. Mittlerweile gehen Leaks aber sogar von einer Quad-Kamera aus. Das Teaservideo lässt dazu leider keine klare Aussage zu.

Zudem zeigt der kurze Clip die Farbe des OnePlus Nord – eine Art Grau-Blau – und das sehr flache Design des Screens ohne abgerundete Kanten.

Wann das Smartphone in den Handel kommt, bleibt weiterhin unklar. Laut Hersteller soll das OnePlus Nord zum Release aber in jedem Fall unter 500 Dollar kosten.